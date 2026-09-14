Regata internacional de canotaje

Simón Bechis competirá en el Olimpyc Hopes de Bratislava

Del 17 al 20 de septiembre próximos, el juvenil palista santafesino representará a la Argentina en la capital de Eslovaquia. Participará en la especialidad de K 1, en las pruebas de 1.000 y 5.000 metros. Se trata de una de las competencias más prestigiosas en esta disciplina y está reservada para la categoría Sub-16.