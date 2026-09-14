El santafesino Simón Bechis, junto a sus compañeros de equipo, seguramente por estas horas estará aclimatándose al verano europeo y al paisaje eslovaco. El fin de semana que viene tomará parte de las competencias de K 1 de una de las regatas más distinguidas del calendario mundial de canotaje para jóvenes de hasta 16 años: el Olimpyc Hopes Bratislava '26.
Simón Bechis competirá en el Olimpyc Hopes de Bratislava
Del 17 al 20 de septiembre próximos, el juvenil palista santafesino representará a la Argentina en la capital de Eslovaquia. Participará en la especialidad de K 1, en las pruebas de 1.000 y 5.000 metros. Se trata de una de las competencias más prestigiosas en esta disciplina y está reservada para la categoría Sub-16.
Este año, después de haber competido con éxito en el campeonato entrerriano -ya que representa al Club Náutico Paraná- y en dos selectivos organizados por la Federación Argentina de Canoas (FAC), Simón quedó ranquerado segundo a nivel nacional, lo que le valió ser convocado no solo para la referida cita en Eslovaquia sino también para el sudamericano que tendrá lugar en Chile en noviembre.
Hace algún tiempo, diario El Litoral reflejó en sus páginas la particular historia de Simón, el pequeño que desde los 6 años ha preferido los remos y el agua, en realidad la "pala" y las canoas, o el kayak monoplaza, para pasar el tiempo y entretenerse.
Después, ese gustito inicial por el canotaje se tornó en algo más serio, por lo que empezó a competir con ímpetu y esmerada dedicación en esta actividad. Aquella nota salió publicada el 10 de noviembre de 2023, cuando nuestro protagonista solo tenía 13 años, pero ya era toda una promesa y una esperanza real del deporte santafesino, regional y nacional.
Allí decíamos:
"Simón es un entusiasta hincha de Boca Juniors y, como la mayoría de los jóvenes de su generación, admira a Lionel Messi, quien es su ídolo máximo e indiscutido. Pero lo suyo no es el fútbol. Ni si quiera una pelota, porque nunca se le dio por dedicarse al voleibol o el basquetbol, al handball ni al rugby, algunos de los deportes por equipos que por lo general eligen los chicos y las chicas a su edad (…)".
"Simón tampoco practica tenis, skate o mountain bike, o alguna de las disciplinas del atletismo más difundidas a nivel escolar. Y nunca se le dio por las artes marciales o el boxeo, ni siquiera por la natación, aunque el agua haya sido desde muy chiquito su ámbito natural".
Recordar aquellas líneas es la mejor manera de entender su presente, porque allí lo presentábamos como "la joven esperanza" del canotaje santafesino y como una nueva figura del deporte regional.
Y vaya si ha crecido, en lo personal y en lo deportivo, a tal punto de estar a escasos días de participar de una competencia que ya desde el nombre deja en claro la porción del futuro que está en sus manos: el de las "esperanzas olímpicas", es decir las jóvenes promesas deportivas que vislumbran un porvenir soñado, lleno de anhelos y aspiraciones, hasta de algún podio olímpico o quizás alguna medalla dorada.
Simón nació en la ciudad de Santa Fe el 26 de julio de 2010. Vive con sus padres, Marcela y Leonardo. Su evolución en el canotaje ha sido toda una constante, después de un significativo aprendizaje en el Club Náutico Santa Rosa de Calchines (2016 a 2021), en las aguas del río San Javier y los arroyos circundantes, dirigido por el profesor Alberto Fabacio, su primer entrenador y guía.
Desde finales de 2023 -que dimos a conocer su historia- Simón fue creciendo paulatina y disciplinadamente (en 2024 participó del certamen sudamericano realizado en Uruguay), consolidándose a nivel personal y competitivo, siempre en el Club Náutico Paraná y de la mano de los entrenadores Mikaela Maslein y Juan Antonini, bajo la conducción general del avezado especialista Tomas "Pollo" Itria.