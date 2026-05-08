Experto en boxeo y gran amigo

Eduardo "Pilo" Lamazón, el que sabía de la A hasta la Z

Radicado en México desde 1979, se destacó por su labor en el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) durante décadas, siendo al mismo tiempo un pilar inclaudicable del análisis pugilístico reflexivo y un referente preclaro para generaciones de periodistas.