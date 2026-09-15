Oro, plata y bronce

Juegos Suramericanos: cuatro medallas para Argentina en una jornada destacada del patinaje artístico

Juan Segundo Rodríguez ganó el oro y Donato Mastroianni la plata en el Libre masculino, mientras que Micaela Lopetegui fue segunda y Valentina Longo tercera entre las mujeres. Argentina cerró las dos definiciones con cuatro medallas en el Invencible Rosario.