El patinaje artístico le dio una jornada cargada de festejos a la delegación argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Entre las definiciones del Libre femenino y masculino, el seleccionado nacional consiguió cuatro medallas: un oro, dos platas y un bronce en el Invencible Rosario.
Juegos Suramericanos: cuatro medallas para Argentina en una jornada destacada del patinaje artístico
Juan Segundo Rodríguez ganó el oro y Donato Mastroianni la plata en el Libre masculino, mientras que Micaela Lopetegui fue segunda y Valentina Longo tercera entre las mujeres. Argentina cerró las dos definiciones con cuatro medallas en el Invencible Rosario.
El gran cierre llegó en la rama masculina, donde Juan Segundo Rodríguez se consagró campeón suramericano y Donato Mastroianni obtuvo la medalla de plata, para concretar un contundente 1-2 argentino. Horas antes, Micaela Lopetegui había conseguido la plata y Valentina Longo el bronce en la competencia femenina.
Doble presencia argentina en el podio femenino
La competencia femenina había comenzado el lunes con el Programa Corto, instancia en la que la chilena Josefa Ramos Mondaca tomó la delantera con 62,60 puntos. Lopetegui quedó segunda con 61,78, mientras que Longo se ubicó tercera con 50,99, dejando a las dos argentinas bien posicionadas para la definición.
Este martes llegó el Programa Largo y Ramos Mondaca volvió a imponer condiciones. La chilena consiguió 103,36 puntos y cerró la clasificación general con 165,96, registro que le permitió quedarse con la medalla de oro.
Detrás suyo, Lopetegui aseguró la plata con 147,66 puntos, producto de los 61,78 del Programa Corto y los 85,88 obtenidos en el Largo. Longo completó el podio con 136,38 unidades, tras sumar 50,99 en la primera presentación y 85,39 en la definición.
De esta manera, Argentina consiguió ubicar a dos representantes entre las tres mejores de la disciplina. Lopetegui sostuvo desde el comienzo su lugar entre las principales candidatas, mientras que Longo mantuvo su posición para asegurar el bronce.
La emoción detrás de las medallas
Tras recibir la plata, Micaela Lopetegui destacó la emoción de competir ante el público argentino. “Estoy muy contenta, muy emocionada. Estar en esta pista tan linda te emociona, te da mucha felicidad y orgullo”, señaló.
La patinadora tomó además una decisión particular para poder participar de los Juegos: se bajó de su viaje de egresados para competir en Rosario. “Soy muy feliz acá, estoy muy contenta con la decisión que tomé y no me arrepiento de nada”, aseguró.
Lopetegui también habló de su vínculo con la disciplina: “Empecé de muy chiquita. Es un deporte que me llena el corazón. Estoy muy feliz por lo logrado y por lo vivido”.
Valentina Longo, por su parte, puso el foco en el recorrido que atravesó hasta conseguir la medalla. “Hubo momentos muy difíciles en mi carrera, pero acá estoy, la sigo luchando. Es hermoso poder competir en tu país, no hay nada más lindo”, expresó.
Y resumió lo que significa la disciplina para ella: “Para mí el patín es un sueño, es mi mayor pasión. Le pongo todo y lo disfruto”.
Rodríguez fue campeón y Mastroianni se quedó con la de plata
El dominio nacional también se trasladó al Libre masculino. Juan Segundo Rodríguez confirmó lo mostrado durante la primera jornada y se quedó con la medalla de oro, mientras que Donato Mastroianni terminó segundo para completar otro doble festejo argentino.
Rodríguez cerró la clasificación general con 132,57 puntos. En el Programa Largo consiguió 85,16 unidades, actuación que le permitió sostener el liderazgo y consagrarse campeón suramericano.
Mastroianni, en tanto, acumuló 116,35 puntos y aseguró la medalla de plata. En su presentación definitiva obtuvo 66,81 unidades, resultado suficiente para mantenerse en el segundo escalón del podio.
El brasileño Erik Leite completó las posiciones de medalla con 103,03 puntos. Detrás terminaron el colombiano Deivi Camilo Rojas, cuarto con 100,53, y el chileno Abel Latallada Palomo, quinto con 71,19.
Así, las dos definiciones del Libre dejaron un saldo contundente para la Argentina: Rodríguez fue oro, Mastroianni y Lopetegui consiguieron sendas platas y Longo aportó el bronce.