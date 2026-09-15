La prueba de contrarreloj individual de ciclismo de ruta encendió el asfalto de la ciudad de Rafaela en los Juegos Suramericanos 2026 y dejó una jornada inolvidable para la delegación argentina.
Kalejman ganó la medalla de oro en Ciclismo de Ruta y Dibella fue bronce en Rafaela
En una jornada inolvidable para el ciclismo nacional sobre la Ruta 34, la delegación local festejó en la contrarreloj con dos destacadas presencias en el podio.
En un trazado sobre la Ruta 34 que combinó velocidad pura, máxima exigencia física y estrategia de dosificación, el equipo albiceleste brilló en ambas ramas gracias a la consagración dorada de Mateo Kalejman entre los hombres y el bronce conseguido por Delfina Dibella entre las damas.
El Circuito Rutas albergó la apasionante contienda de 48 kilómetros masculinos y 36 kilómetros femeninos que desafió la resistencia de la élite continental.
Mateo Kalejman voló contra el reloj
En la competencia masculina de contrarreloj individual, el argentino Mateo Kalejman brindó una verdadera exhibición de potencia y ritmo para coronarse campeón suramericano. Registró una velocidad promedio de 52.4 km/h, detuvo el cronómetro en 54:58.56 para adueñarse del primer puesto y colgarse la medalla dorada.
Al podio masculino lo completaron el colombiano Walter Vargas, quien obtuvo la medalla de plata al finalizar a +28.92 (55:27.48), y el chileno Héctor Quintana, ganador del bronce con un tiempo de 57:05.59 (+2:07.03).
Dibella aseguró el podio albiceleste
La rama femenina se disputó sobre un exigente trazado de 36 kilómetros. La chilena Aranza Villalón se consagró campeona con un registro de 47:35.04 (45.4 km/h) para quedarse con el oro, seguida por la paraguaya Agua Espinola con la plata (47:47.59).
En una destacadísima actuación, la argentina Delfina Dibella se adjudicó la medalla de bronce tras completar el recorrido en 48:26.52 (+51.48) para inaugurar el festejo nacional en el circuito rafaelino. El top 5 de damas lo completaron la colombiana Diana Peñuela (48:40.47) y la chilena Catalina Soto (48:53.46).
Por su parte, la jornada estuvo marcada por las exigencias del trazado, donde la uruguaya Mariana García debió abandonar la competencia tras impactar contra una estructura.
El certamen de Ciclismo de Ruta en Rafaela continuará con las pruebas de Ruta Individual en Línea (fondo), donde las delegaciones disputarán una carrera en pelotón masivo de 108 km para las mujeres y 168 km para los hombres, que otorgará puntos para el ranking internacional rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.