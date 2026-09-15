La Selección Argentina volverá a presentarse en el país con una serie de tres amistosos internacionales que se desarrollarán entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, en el marco de una nueva fecha FIFA.
Cuándo juega la Selección Argentina, ya con rivales y sedes confirmadas
El elenco conducido por Lionel Scaloni disputará tres compromisos entre Córdoba y Buenos Aires para evaluar futbolistas tras el receso y varias bajas en el equipo.
El conjunto dirigido por Lionel Scaloni comenzará la seguidilla en el interior del país. El miércoles 30 de septiembre enfrentará a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el primero de los tres compromisos.
Luego, el campeón del mundo tendrá dos presentaciones consecutivas en Buenos Aires. El sábado 3 de octubre se medirá con Burkina Faso en el estadio de River, mientras que cerrará la triple fecha el martes 6 ante Benín, también en el Monumental.
De esta manera, Argentina afrontará tres partidos en una semana, con un encuentro fuera de Buenos Aires y dos en el estadio de River, en una nueva oportunidad para que Scaloni continúe con la preparación y evaluación del plantel después de la final del Mundial perdida y varias bajas en el plantel, principalmente, el retiro de Lionel Messi.
El ránking de cada uno
Nuevamente, no se trataría de rivales de prestigio para la albiceleste. Burkina Faso, de la CAF de África, ocupa el 62.° lugar en el ranking mundial; Bolivia, de la CONMEBOL de Sudamérica, ocupa el 77.° lugar en el ranking mundial; y Benín, de la CAF de África, el 93.° lugar en el ranking mundial.
Qué pasa con Scaloni
La era Scaloni en la Selección Argentina pareciera estar en un limbo. Tras el subcampeonato mundial no se ha conocido una sola precisión, apenas la declaración del DT sobre que iba a cumplir su contrato hasta diciembre, la firma postura de Chiqui Tapia y la AFA de renovarle a cómo de lugar.
Tras ocho años metido en el corazón del cuerpo técnico albiceleste, en los que fue parte de una etapa dorada con dos Copas América, una Finalissima y el inolvidable Mundial de Qatar 2022, Samuel quiere intentar dirigir un equipo en Europa.
Desde el riñón de la Selección aseguran que la no continuidad de Samuel no es un elemento que juegue en la decisión del DT, que Scaloni no está enojado y tampoco tiene deudas con él como afirmaban otros rumores que corrieron como pólvora esta semana.
Es más, en AFA son optimistas con la renovación y creen que todo marcha en buenos carriles, aunque es verdad que no tienen ni una pista sobre que hará el ídolo de Pujato.