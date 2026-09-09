Cristian “Cuti” Romero será el nuevo capitán de la Selección Argentina en el inicio de la etapa posterior a Lionel Messi. El defensor fue elegido por Lionel Scaloni para asumir la cinta tras las salidas del astro rosarino y de Nicolás Otamendi.
Scaloni eligió a Cuti Romero como capitán para el ciclo posterior a Messi
El defensor cordobés asumirá la cinta tras los retiros internacionales de Lionel Messi y Nicolás Otamendi. Ya había sido capitán en tres partidos durante el ciclo de Scaloni.
El zaguero de 28 años, actualmente en Atlético de Madrid, ya tenía un lugar importante dentro de la estructura de liderazgo del plantel. Internamente era considerado el tercer capitán y quedó como principal referente luego de las despedidas de los dos históricos.
La decisión de Scaloni
La elección fue ratificada por Scaloni, quien se inclinó por Romero por encima de otros futbolistas de peso dentro del vestuario, como Emiliano “Dibu” Martínez y Nicolás Tagliafico.
La designación se produce en medio de un proceso de recambio dentro de la Selección, que empieza a reorganizar sus referentes de cara a los próximos compromisos internacionales.
Romero surgió en Belgrano de Córdoba y se consolidó como una de las piezas centrales de la defensa argentina durante el ciclo de Scaloni.
Sus antecedentes con la cinta
Llevar el brazalete no será una experiencia nueva para Cuti Romero. En sus 58 partidos con la Selección Argentina, ya fue capitán en tres oportunidades.
La primera vez fue en el triunfo 1 a 0 ante Chile como visitante por las Eliminatorias Sudamericanas. Luego repitió en un amistoso frente a Venezuela.
Su antecedente más reciente con la cinta se produjo en la victoria 2 a 1 ante Mauritania.
El inicio de una nueva etapa
La salida de Messi, después de 21 años vistiendo la camiseta argentina, y el retiro internacional de Otamendi obligaron a modificar la estructura de liderazgo del plantel.
Romero quedó entonces como el principal portador del brazalete dentro de un grupo que también cuenta con otros referentes de trayectoria en la Selección.
El debut del defensor como capitán principal se producirá en la próxima fecha FIFA, con rivales todavía por confirmar para los amistosos previstos durante este mes.