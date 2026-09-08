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Nueva faceta empresarial

Lionel Messi alcanzó un principio de acuerdo para convertirse en el máximo accionista del CD Eldense

El astro argentino dio un paso histórico en su faceta empresarial al acordar la compra del 100% de las acciones del club de la Segunda División de España, en lo que significará la primera vez que asume el control absoluto de una institución profesional en territorio europeo.

Con este movimiento, Messi consolida una red de proyectos vinculados a la gestión deportiva internacional. Sam Navarro-Imagn ImagesCon este movimiento, Messi consolida una red de proyectos vinculados a la gestión deportiva internacional. Sam Navarro-Imagn Images
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Lionel Messi expande su horizonte más allá de los terrenos de juego y protagoniza un movimiento de impacto global. El astro argentino llegó a un principio de acuerdo con los actuales propietarios del CD Eldense, entidad que milita en la Segunda División del fútbol español, para adquirir la totalidad de las acciones de la institución.

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Las negociaciones, llevadas adelante por los representantes legales del capitán del Inter Miami, contemplan una inversión en solitario, sin la intervención de otros socios o exjugadores, marcando un hito al tratarse del primer club profesional en España bajo su propiedad directa.

El Eldense celebró su ascenso por todo lo alto. Foto: José Antonio SanzmarcaEn mayo de este 2026 el Club Deporitvo Eldense ascendió a Segunda División. Foto: José Antonio Sanzmarca

Los pasos legales y el futuro de la entidad

La operación se encuentra sujeta a la conclusión de los trámites habituales para este tipo de transacciones, los cuales incluyen un riguroso proceso de due diligence (auditoría legal y financiera) y la preceptiva autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD) de España.

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Desde la institución situada en la provincia de Alicante, que disputa sus encuentros en el Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat, ya se le notificó al ayuntamiento local sobre el avance de las negociaciones, un cambio radical que promete revolucionar la dinámica de un club con arraigo en una ciudad de poco más de 55.000 habitantes.

El Eldense celebró su ascenso por todo lo alto. Foto: José Antonio SanzmarcaCD Eldense milita en la Segunda División del fútbol español.

El mapa de inversiones de la Pulga

Con este movimiento, Messi consolida una red de proyectos vinculados a la gestión deportiva internacional. Además de sus vínculos societarios en otras categorías y regiones —como su participación en el Cornellà semiprofesional de España y el proyecto del Deportivo LSM en Uruguay junto a Luis Suárez—, el rosarino profundiza su apuesta estratégica pensando en el ecosistema dirigencial del futuro.

La formalización oficial del acuerdo se espera para los próximos días, momento en el cual se detallarán los lineamientos del proyecto deportivo e institucional con el que el mejor jugador del mundo buscará transformar el rumbo del Eldense en el competitivo fútbol español.

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