Nueva faceta empresarial

Lionel Messi alcanzó un principio de acuerdo para convertirse en el máximo accionista del CD Eldense

El astro argentino dio un paso histórico en su faceta empresarial al acordar la compra del 100% de las acciones del club de la Segunda División de España, en lo que significará la primera vez que asume el control absoluto de una institución profesional en territorio europeo.