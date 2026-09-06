Inter Miami empató con Atlanta United con Messi como titular

MESSI TUVO UNA DOBLE CHANCE AGÓNICA PARA GANAR EL PARTIDO: La Pulga remató en dos oportunidades y Junior Alonso evitó que Inter Miami derrote 3-2 a Atlanta United en la #MLS. ¡CÓMO SE LO FESTEJÓ EL DEFENSOR PARAGUAYO AL ASTRO ARGENTINO!



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