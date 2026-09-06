Inter Miami empató 2-2 este sábado ante Atlanta United en el Nu Stadium por una nueva fecha de la Major League Soccer. Lionel Messi fue titular en el conjunto de Florida, que dejó escapar dos veces la ventaja y continúa como escolta en la Conferencia Este.
Inter Miami empató con Atlanta United con Messi como titular
El equipo de Florida igualó 2-2 como local y se mantiene segundo en la Conferencia Este. El argentino asistió en el primer gol y estuvo cerca de convertir.
El comienzo del encuentro estuvo demorado durante más de una hora debido a las malas condiciones climáticas. Una vez en marcha, el conjunto local logró ponerse en ventaja a los 32 minutos con un cabezazo de Casemiro tras un córner ejecutado por Messi.
Dos goles antes del descanso
Atlanta respondió apenas tres minutos después. Miguel Almirón aprovechó una pelota que quedó suelta dentro del área y estableció el 1-1 a los 35 minutos.
Messi estuvo cerca de volver a poner arriba a Inter Miami con un tiro libre que impactó en el travesaño. Antes del descanso, Luis Suárez apareció en tiempo de descuento y convirtió el 2-1 con el que el equipo local se fue al entretiempo.
St. Clair atajó un penal
Atlanta incrementó la presión durante el segundo tiempo y tuvo una oportunidad inmejorable para empatar después de una infracción de Casemiro sobre Almirón dentro del área. El paraguayo ejecutó el penal, pero Dayne St. Clair adivinó la dirección y evitó el empate.
La visita consiguió otro penal sobre el cierre, esta vez luego de una falta sobre Breel Embolo. El delantero suizo se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 2-2 a los 87 minutos, en su debut con Atlanta United.
Messi estuvo cerca sobre el final
Inter Miami buscó recuperar la ventaja durante los minutos adicionados. Messi contó con una doble oportunidad dentro del área, aunque el arquero Lucas Hoyos y la defensa visitante impidieron el tercer gol.
El conjunto de Florida también generó peligro desde dos córners consecutivos y Germán Berterame tuvo una última ocasión de cabeza. El resultado no volvió a modificarse y ambos equipos repartieron puntos.
Messi disputó así su primer encuentro con Inter Miami después de anunciar su retiro de la Selección argentina. El rosarino participó desde el inicio y fue protagonista en varias de las principales situaciones ofensivas de su equipo.
Inter Miami se mantiene en el segundo lugar de la Conferencia Este, detrás de Nashville, y continúa en zona de clasificación para los playoffs de la MLS.