Un recuerdo del Mundial de Sudáfrica 2010 volvió a poner a Lionel Messi en el centro de la escena. En medio de la emoción que generó su reciente despedida de la Selección Argentina, apareció un video inédito de aquella concentración, con el rosarino como protagonista junto a Maxi Rodríguez y Martín Demichelis.
Un video inédito de Messi mostró la intimidad de la Selección Argentina del Mundial 2010 y emocionó a todos
Además del 10, aparecen Maxi Rodríguez y Martín Demichelis, en una habitación de la concentración de la delegación albiceleste en la Copa del Mundo de Sudáfrica.
El material fue compartido por quien estaba detrás de la cámara y muestra un momento íntimo y distendido del plantel argentino. La escena transcurre en la habitación de Demichelis, cuando Rodríguez ingresa y comienza a hacer jueguitos con una pelota Jabulani.
El mediocampista sorprende con su habilidad y, poco después, aparece Messi. El capitán toma la pelota y lleva el desafío a otro nivel, con una serie de toques y movimientos que convierten la escena cotidiana en un recuerdo especial de aquella generación.
"Yo era el que filmaba"
El autor del video explicó que decidió mantener un perfil bajo durante aquella situación. "Yo quiero que sepan que era el que filmaba y no quise que Leo se sintiera menos si yo empezaba a hacer mis malabares con la Jabulani", contó entre risas al compartir el registro.
La publicación también destaca un detalle que acompaña las imágenes: de fondo se escucha música de Los Nocheros, un elemento que, según quien compartió el video, le aporta todavía más magia al recuerdo.
El registro pertenece a los días en que la Selección Argentina dirigida por Diego Maradona se preparaba para disputar el Mundial de Sudáfrica. Messi tenía entonces 23 años y afrontaba su segunda Copa del Mundo, mientras que Rodríguez y Demichelis formaban parte de un plantel que quedó eliminado en los cuartos de final ante Alemania.
Más de 16 años después, aquellas imágenes adquieren otro significado. Messi acaba de confirmar su retiro de la Selección Argentina, cerrando una etapa de más de dos décadas con la camiseta albiceleste. El anuncio llegó el 31 de agosto, después de la final del Mundial 2026, en la que Argentina cayó ante España.
Un recuerdo de otra época de la Selección
El propio Messi explicó que su decisión fue meditada durante semanas y que entendía que había llegado el momento de ponerle punto final a su carrera internacional. "Me vacié, ya no tengo más para dar", señaló en el mensaje con el que comunicó su despedida.
Por eso, el video de 2010 funciona casi como una cápsula del tiempo. Messi todavía era una joven figura que buscaba consolidarse definitivamente con la camiseta argentina y compartía vestuario con futbolistas de una generación que marcó una época.
Hoy, con el ciclo internacional terminado, aquellas escenas cotidianas permiten recuperar una imagen diferente del máximo referente de la Selección: lejos de los estadios, las finales y los títulos, simplemente disfrutando de una pelota entre compañeros.
Y en apenas unos segundos aparecen tres nombres que forman parte de la historia reciente de la Albiceleste: Demichelis, Rodríguez y Messi. Unos jueguitos, una Jabulani y una habitación quedaron registrados para siempre.