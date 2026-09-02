Tras el anuncio oficial del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso un homenaje masivo y sin antecedentes. Durante el próximo fin de semana, los partidos de todas las categorías del fútbol argentino detendrán el juego exactamente al minuto 10 para brindar un aplauso unánime y proyectar un video institucional dedicado al legendario capitán argentino.
Despedida de Messi en la Selección: cómo será el tributo de la AFA en las canchas
La Asociación del Fútbol Argentino rendirá homenaje al astro deteniendo los partidos al minuto 10. Un aplauso y un video celebrarán sus logros en la Selección Argentina este fin de semana.
Una pausa histórica en el fútbol argentino
El impacto generado por la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina movilizó a la conducción del fútbol nacional. Frente a la magnitud del acontecimiento, la mesa directiva de la casa madre resolvió implementar una medida de coordinación federal: en cada encuentro oficial programado para este fin de semana, la pelota dejará de rodar al cumplirse el minuto 10 del primer tiempo.
La iniciativa comenzará a implementarse formalmente este fin de semana en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura de la Primera División, y se replicará de manera simultánea en el resto de los certámenes de todas las categorías y disciplinas que orbitan bajo la órbita de AFA.
Aplausos y video institucional en los estadios
El protocolo establecido dispone que los árbitros designados frenen las acciones de juego de forma coordinada. En simultáneo, aquellos estadios que dispongan de pantallas gigantes reproducirán un video institucional elaborado especialmente para repasar los momentos más emblemáticos de la trayectoria del astro rosarino en el equipo nacional.
El objetivo central de la iniciativa es unificar a los hinchas de todo el país en un agradecimiento colectivo, deteniendo la vorágine de la competencia para ofrecer un espacio de reconocimiento al futbolista que vistió la camiseta celeste y blanca durante dos décadas.
El dorsal '10' como símbolo de un legado eterno
El número de dorsal con el que Messi se convirtió en referente indiscutido de la Selección servirá como columna vertebral del homenaje. Con esa camiseta, el atacante rosarino cosechó un palmarés histórico en la categoría absoluta: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, la Copa del Mundo Qatar 2022 y la Copa América 2024 (que se suman al Mundial Sub-20 de 2005 y la medalla dorada en Beijing 2008).
Además, se despide de la Selección como el jugador con más presencias (207 partidos) y máximo anotador histórico (125 goles), marcas que consolidan la dimensión de su legado dentro del fútbol internacional.
La resolución de la AFA busca inmortalizar el reconocimiento popular en cada rincón del fútbol argentino. La detención del juego en el minuto 10 representará un gesto colectivo para homenajear al deportista que cambió para siempre la historia del fútbol argentino y del seleccionado nacional.