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Máximo goleador y cuatro títulos

El emotivo video que publicó Messi para anunciar su retiro de la Selección Argentina

Confirmó su retiro de la Selección Argentina con una emotiva carta manuscrita. Aseguró que la decisión fue dolorosa y que llegó el momento de cerrar una etapa.

Cuatro títulos con la Selección. Reuters.Cuatro títulos con la Selección. Reuters.
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Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la Selección Argentina. El capitán de la Albiceleste comunicó la decisión a través de una emotiva carta manuscrita que publicó en sus redes sociales, casi un mes y medio después de la final del Mundial 2026.

El rosarino explicó que se trató de una decisión que venía pensando desde la final disputada ante España. Según reveló, escribió la carta el 21 de julio, apenas dos días después de aquel partido, aunque decidió hacerla pública recién ahora.

Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”, expresó Messi al comienzo de su mensaje, en el que repasó sus más de 20 años con la camiseta argentina.

Una decisión que Messi venía pensando

El capitán reconoció que cerrar esta etapa no fue sencillo. En su carta recordó todo lo que entregó durante su carrera internacional y aseguró que siempre dejó todo por la camiseta argentina, incluso durante los años en los que los resultados no acompañaron.

Messi también hizo referencia al recambio generacional que atraviesa el seleccionado. Consideró que llegó el momento de dejar su lugar a los futbolistas que vienen detrás y que merecen tener su oportunidad con la camiseta nacional.

FILE PHOTO: Football - FIFA World Youth Championship Netherlands 2005 - Semi Finals - Brazil v Argentina - The Galgenwaard Stadium , Utrecht - 28/6/05 Lionel Messi - Argentina Mandatory Credit: Action Images/Alex Morton/File PhotoUn joven Messi, en sus inicios en la Selección. Reuters.

“Me vacié, ya no tengo más para dar”, fue una de las frases más contundentes del mensaje. Con esas palabras, el futbolista dejó en claro que su decisión responde también al desgaste acumulado después de tantos años de máxima exigencia.

La carta tuvo además un fuerte componente personal. Messi contó que el texto había sido escrito poco después de la final del Mundial, pero que luego de la muerte de su padre se encontraba todavía más convencido de la determinación que había tomado.

FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Semi Final - Argentina v Croatia - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 13, 2022 Argentina's Lionel Messi celebrates scoring their first goal REUTERS/Carl Recine/File PhotoSe retira ganador. Reuters.

El último capítulo de una era inolvidable

Con el anuncio, Messi pone punto final a una etapa de más de dos décadas con la Selección Argentina. Su recorrido incluyó momentos de enorme frustración, pero también la conquista de los títulos que marcaron una época para el fútbol argentino.

El rosarino consiguió el Mundial de Qatar 2022, dos Copas América y la Finalissima, además de otros logros con los seleccionados juveniles. En el conjunto mayor disputó 207 partidos y marcó 125 goles, registros que lo mantienen como el futbolista con más presencias y el máximo goleador de la historia de la Selección.

Su despedida también estuvo acompañada por un video publicado en redes sociales, en el que repasó distintos momentos de su trayectoria con la camiseta argentina. El material recorrió su camino desde los seleccionados juveniles hasta sus últimos partidos con la Albiceleste.

Ahora, Messi aseguró que cambiará su lugar dentro del seleccionado: dejará de estar en el campo para acompañar al equipo desde afuera. En su mensaje agradeció especialmente el cariño recibido durante estos 20 años y señaló que extrañará escuchar a los hinchas desde adentro.

El capitán también dedicó palabras de agradecimiento a su familia, entrenadores y compañeros, a quienes consideró parte fundamental de una carrera que describió como hermosa, aunque también difícil.

FILE PHOTO: Soccer Football - Finalissima - Italy v Argentina - Wembley Stadium, London, Britain - June 1, 2022 Argentina's Lionel Messi celebrates after winning the Finalissima with teammates REUTERS/Peter Cziborra/File PhotoTodos quieren a Lionel. Reuters

“Ahora voy a ser uno más de ustedes”, escribió Messi, en una frase que sintetiza el cierre de su ciclo como jugador de la Selección.

La despedida terminó con un mensaje que resume el vínculo que construyó durante toda su carrera con el país: agradeció haber nacido argentino y cerró con un “¡Vamos Argentina!”.

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