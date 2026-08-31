Lionel Messi anunció que deja la Selección argentina y puso fin a una histórica etapa de dos décadas defendiendo la camiseta albiceleste. El capitán comunicó su decisión a través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, donde agradeció a compañeros, entrenadores y a los hinchas que lo acompañaron durante su carrera.
Lionel Messi anunció oficialmente su retiro de la Selección Argentina
El rosarino confirmó una decisión que marca el cierre de dos décadas de trayectoria y explicó los motivos que lo llevaron a dar un paso al costado, mientras agradeció a quienes lo acompañaron durante su carrera.
El rosarino explicó que la determinación comenzó a tomar forma después de la reciente final y terminó de consolidarse tras el fallecimiento de su padre. En su despedida, dejó en claro que seguirá acompañando al equipo desde otro lugar y que considera que llegó el momento de darle paso a las nuevas generaciones.
El emotivo mensaje de despedida
“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…”, comenzó escribiendo Messi en la publicación.
Luego reconoció el profundo dolor que le generó tomar la decisión: “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo”.
En ese sentido, repasó su extenso recorrido con la camiseta argentina y remarcó: “Siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”.
“Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, expresó.
El agradecimiento a los hinchas
El capitán también se dirigió especialmente a los hinchas: “Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera”.
Además, agradeció a su familia y a todas las personas que lo acompañaron durante su camino en la Albiceleste. “Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos. Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados”, sostuvo.
Finalmente, cerró con una frase cargada de emoción y sentimiento: “Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”.
La muerte de su padre reafirmó su decisión
En una aclaración al final de la publicación, Messi reveló que había escrito estas palabras el 21 de julio, dos días después de la final. Sin embargo, explicó que la muerte de su padre terminó de reafirmar su decisión.
“Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, concluyó.