"Lo dije hace tiempo..."

Tras el adiós de Lionel Messi, Leandro Paredes evalúa su futuro en la Selección Argentina

El mediocampista de Boca Juniors admitió que el retiro del capitán y su situación personal hacen complejo su paso a seguir en el equipo de Lionel Scaloni. Aclará que mantendrá una charla con el DT antes de definir.