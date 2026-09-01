Leandro Paredes irrumpió en la escena mediática en la previa del cruce ante Vélez Sarsfield por la Copa Argentina para abordar uno de los temas del momento: la conmoción que atraviesa el fútbol nacional tras el anuncio oficial del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina. En ese marco, el volante xeneize no ocultó su propio desasosiego y dejó una puerta abierta respecto a una hipotética salida del combinado albiceleste.
Tras el adiós de Lionel Messi, Leandro Paredes evalúa su futuro en la Selección Argentina
El mediocampista de Boca Juniors admitió que el retiro del capitán y su situación personal hacen complejo su paso a seguir en el equipo de Lionel Scaloni. Aclará que mantendrá una charla con el DT antes de definir.
El experimentado volante central señaló que el recambio y la ausencia de la figura principal marcarán un quiebre inevitable en la dinámica interna del plantel. Además, reconoció que existen factores contractuales y sancionatorios que pesan al momento de tomar una determinación sobre su continuidad internacional.
Un impacto insustituible en el vestuario
Durante sus declaraciones, el mediocampista de Boca Juniors profundizó sobre lo que representa la ausencia de Messi en la cotidianeidad de la Albiceleste. “Va a ser difícil que siga por todo, por lo que dije en ese momento, por la suspensión, por la decisión de Leo (Messi). Que no esté él va a ser difícil que todo siga funcionando igual, entonces seguramente sea una decisión difícil”, argumentó con firmeza ante los medios.
En esa misma línea, remarcó que todavía no formalizó la situación con el cuerpo técnico de la Selección Argentina, aunque prevé un diálogo cara a cara en el corto plazo: “Lo dije hace un tiempo, obviamente no lo hablé con el entrenador (Lionel Scaloni), lo hablaré con él y seguramente sea difícil la decisión que tome”.
Enfoque inmediato en el plano local
A la espera de definir su situación con el seleccionado nacional, Paredes enfoca sus esfuerzos deportivos en la agenda de Boca Juniors. El equipo xeneize afrontará este miércoles un choque crucial frente a Vélez Sarsfield por los octavos de final de la Copa Argentina, competencia que figura como uno de los principales objetivos de la temporada.
El mediocampista busca afianzarse como la pieza de equilibrio dentro del esquema del club de la Ribera, postergando la resolución final sobre su ciclo en la Selección hasta concretar la conversación pendiente con Lionel Scaloni.
La despedida de Lionel Messi ha desencadenado un efecto dominó en la estructura del seleccionado argentino. La postura de Leandro Paredes expone el impacto anímico y futbolístico que genera la partida del histórico capitán, abriendo un período de incertidumbre y transición donde varios referentes de la era dorada deberán sopesar su futuro con la camiseta albiceleste.