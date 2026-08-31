#HOY:

Lionel Messi
Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Presidente de la FIFA

El saludo de Infantino para Messi tras el anuncio del retiro de la Selección

Agradeció a Lionel por su trayectoria con Argentina, subrayando su retiro como campeón mundial 2022.

Lionel Messi junto a Gianni Infantino tras el título de Qatar 2022. REUTERS/Hannah MckayLionel Messi junto a Gianni Infantino tras el título de Qatar 2022. REUTERS/Hannah Mckay
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), Gianni Infantino, le dedicó dos posteos en sus redes sociales a Lionel Messi por el anuncio de su retiro de la Selección Argentina, donde destacó los logros obtenidos como la Copa del Mundo en Qatar 2022 y lo brindado por el jugador a los admiradores del fútbol.

Mirá tambiénPóker de títulos: el legado de Messi en la Selección Argentina

El titular de la máxima organización en el plano mundial del fútbol internacional dedicó unas palabras al astro argentino, primero en la sección de Historias en su Instagram: "Gracias por darles tantas alegrías a millones de aficionados del fútbol. Te retirás del fútbol internacional como campeón de la Copa Mundial de la FIFA y como uno de los mejores jugadores que ha tenido nuestro deporte. Te deseo todo lo mejor."

El mensaje del Infantino en redes.El mensaje del Infantino en redes.

Además, en una publicación, con una serie de fotos donde se encuentra Gianni con Lionel, en conjunto de un texto felicitándolo por la trayectoria en la Selección argentina: “Felicidades por una carrera internacional extraordinaria que ha inspirado a millones de personas y ha redefinido nuestro hermoso deporte”.

Mirá tambiénEl emotivo video que publicó Messi para anunciar su retiro de la Selección Argentina

"Campeón de la Copa Mundial de la FIFA en 2022, máximo goleador histórico y el jugador con más partidos con la camiseta de Argentina, además de poseer el récord de más partidos jugados en la historia del Mundial: tu talento mágico y tu humildad serán recordados para siempre", expresó Infantino en el texto con dedicatoria a Messi.

El mensaje del Infantino en redes.El mensaje del Infantino en redes.

Para finalizar, el presidente de la entidad se mostró con gratitud hacia la entrega de Lionel hacia el conjunto "Albiceleste": "Gracias por cada recuerdo inolvidable defendiendo los colores de la Selección argentina y por unir a los aficionados de cada rincón del mundo", y agregó "Te deseo lo mejor en tu próxima etapa".

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Gianni Infantino
FIFA
Selección Argentina de Fútbol
Lionel Messi

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro