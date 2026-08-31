Luego de que el capitán argentino anunciara su decisión de dejar el seleccionado, su esposa compartió unas sentidas palabras en redes sociales. El mensaje acompañó un video en el que el futbolista repasó distintos momentos de su extensa trayectoria.
Qué dijo Antonela Roccuzzo tras el anuncio de Messi sobre su retiro de la Selección
Tras la decisión del capitán de cerrar su ciclo internacional, la rosarina acompañó el momento con unas sentidas palabras en redes, donde destacó el camino compartido y la felicidad por verlo alcanzar sus grandes sueños.
Antonela Roccuzzo respondió a la publicación que Lionel Messi realizó para comunicar su decisión. La rosarina destacó el camino recorrido junto al futbolista y celebró que haya podido alcanzar los objetivos que soñó desde sus primeros años.
“Qué orgullo haber estado al lado tuyo en este camino y verte cumplir todos tus sueños”, escribió Antonela junto al video.
Luego, agregó: “Te merecías esta historia y mucho más. Te amamos infinito”.
El video con los momentos más importantes
Después de comunicar su decisión, Messi publicó un video que repasó diferentes etapas de su historia con el seleccionado argentino.
Las imágenes muestran sus comienzos en las divisiones juveniles, las finales que perdió durante sus primeros años con el equipo nacional y los títulos que consiguió posteriormente.
También aparecen registros correspondientes al Mundial de Brasil 2014 y a las Copas América de 2015 y 2016, además de escenas junto a Diego Armando Maradona durante la etapa en la que fue entrenador del seleccionado.
El recorrido audiovisual también incluyó los festejos posteriores a la consagración en el Mundial de Qatar 2022, uno de los momentos más importantes de la carrera del rosarino.
Fin de una etapa
En su carta de despedida, Messi explicó que la determinación fue difícil y que llevaba tiempo analizándola.
“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también. Siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta”, expresó.
El futbolista también hizo referencia al desgaste y al final de una etapa. “Queda poco y se van cerrando etapas. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, señaló.
Con esas palabras, el capitán confirmó su decisión de dar un paso al costado y dejar lugar a las nuevas generaciones que vienen detrás.