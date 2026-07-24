Repercusiones

Antonela Roccuzzo reaccionó a la campaña contra Argentina tras la final del Mundial

La esposa de Lionel Messi compartió en Instagram una publicación de Connie Ansaldi que reivindicaba el sentido de pertenencia de los argentinos, en medio de las críticas y cuestionamientos que circularon en redes sociales después de la derrota ante España.