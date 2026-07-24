Antonela Roccuzzo se sumó a las repercusiones que surgieron en redes sociales luego de la final del Mundial 2026, en la que la Selección argentina cayó ante España.
Antonela Roccuzzo reaccionó a la campaña contra Argentina tras la final del Mundial
La esposa de Lionel Messi compartió en Instagram una publicación de Connie Ansaldi que reivindicaba el sentido de pertenencia de los argentinos, en medio de las críticas y cuestionamientos que circularon en redes sociales después de la derrota ante España.
La rosarina, esposa de Lionel Messi, compartió en su cuenta oficial de Instagram una publicación de la conductora Connie Ansaldi que defendía el sentimiento de pertenencia de los argentinos y cuestionaba las generalizaciones que circularon durante los últimos días.
El mensaje que compartió Antonela Roccuzzo
La publicación que Roccuzzo decidió repostear planteaba una comparación entre Argentina y una familia. El texto sostenía que, aunque los argentinos puedan criticarse entre sí, la reacción cambia cuando las opiniones negativas llegan desde afuera.
"Los de adentro nos puteamos, pero llega a venir uno de afuera a decir algo de nosotros y TE COMEMOS EL HÍGADO", expresaba el mensaje compartido por Ansaldi, que también destacaba el patriotismo y el sentido de pertenencia de los argentinos.
El gesto de Antonela fue interpretado como una toma de posición en medio de las repercusiones que dejó la final del Mundial. La derrota argentina frente a España generó distintas discusiones en redes sociales, algunas vinculadas estrictamente al resultado deportivo y otras relacionadas con las expresiones y contenidos publicados durante los días posteriores al partido.
La intervención de Roccuzzo tuvo particular repercusión por su vínculo con la Selección argentina y con Messi. Si bien habitualmente mantiene un perfil relativamente reservado en relación con cuestiones de actualidad, su actividad en redes sociales suele recibir una amplia atención, especialmente cuando está relacionada con el seleccionado nacional.
El mensaje compartido no se refirió de manera directa a una persona en particular ni mencionó nombres propios. Su contenido estuvo centrado en reivindicar el sentimiento de pertenencia y en cuestionar las generalizaciones sobre los argentinos que, según el planteo de la publicación, habían circulado durante los últimos días.
La reacción se produjo además después de que Roccuzzo expresara públicamente su respaldo a Lionel Messi tras la derrota en la final. En esa oportunidad, publicó un mensaje dedicado al capitán de la Selección, en el marco de la tristeza por el resultado del partido decisivo.
La polémica tras la derrota de Argentina ante España
La final del Mundial 2026 dejó consecuencias que fueron más allá del resultado deportivo. Después del triunfo de España, las redes sociales se convirtieron nuevamente en un escenario de cruces entre usuarios de ambos países, con publicaciones que generaron respuestas y discusiones.
Uno de los episodios que mayor repercusión tuvo fue protagonizado por la cantante española Rosalía, quien compartió un video publicado originalmente por Mia Khalifa que celebraba la victoria de España y hacía referencia a la derrota argentina. El contenido fue interpretado por numerosos usuarios argentinos como una burla hacia la Selección y provocó críticas contra la artista.
Ante la repercusión, Rosalía eliminó la publicación y explicó que había compartido el video porque en él sonaba una de sus canciones y que no había leído el texto que lo acompañaba. La cantante también pidió disculpas y expresó su afecto por Argentina. El episodio, sin embargo, alimentó los reclamos de algunos usuarios que comenzaron a promover un boicot a sus próximos conciertos en Buenos Aires.
En ese contexto se instaló en redes sociales la expresión "campaña anti-Argentina", utilizada por algunos usuarios y figuras públicas para describir una serie de publicaciones y cuestionamientos surgidos durante y después del Mundial. La dimensión y el alcance de esa supuesta campaña fueron motivo de discusión, con distintas interpretaciones sobre el origen y la magnitud de las críticas.
La reacción de Roccuzzo se inscribe dentro de ese escenario. Su decisión de compartir el mensaje de Ansaldi fue leída como una defensa del sentimiento de pertenencia y como una respuesta indirecta a las expresiones que cuestionaban o generalizaban sobre los argentinos.
La discusión también tuvo repercusiones dentro del ámbito del fútbol. Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, pidió a los hinchas dejar de lado las teorías conspirativas surgidas después de la derrota y afirmó que España había sido superior y había ganado de manera justa. Su mensaje buscó poner el foco en el desempeño deportivo y en la necesidad de valorar el recorrido de la Selección durante el torneo.
En este escenario, el mensaje compartido por Antonela Roccuzzo volvió a poner en el centro del debate el sentimiento de identidad nacional y la manera en que las redes sociales amplifican las discusiones después de acontecimientos de gran impacto, como una final mundialista.
La publicación, sin embargo, no modifica el resultado deportivo ni representa una declaración oficial vinculada con la Asociación del Fútbol Argentino o con la Selección. Se trata de una expresión personal realizada a través de sus redes sociales, que cobró relevancia por su vínculo familiar con el capitán del equipo y por el alcance que tienen sus publicaciones.
A varios días de la final, la discusión continúa en las plataformas digitales, mientras diferentes protagonistas buscan cerrar la polémica o expresar su posición. En ese contexto, el gesto de Roccuzzo funcionó como una reivindicación del orgullo y la pertenencia argentina, en un debate que comenzó con el fútbol pero que rápidamente se trasladó al terreno de las redes sociales y la cultura popular.