El actor español Javier Bardem salió a explicar sus declaraciones luego de generar repercusión por sus comentarios sobre el presidente argentino Javier Milei y su postura de apoyo a Israel.
Javier Bardem aclaró sus dichos sobre Milei y negó haber atacado a Argentina
El actor español había cuestionado el respaldo del mandatario Argentino a Israel tras la final del Mundial 2026, lo que generó críticas en Argentina, y luego publicó un video para explicar sus dichos y aclarar que no había apuntado contra el país.
Tras la victoria de España en la final del Mundial 2026, Bardem había brindado una entrevista con el periodista Mehdi Hasan en la que señaló que la posición de Milei respecto al conflicto en Medio Oriente había influido en la percepción de algunos espectadores hacia la Selección Argentina.
Sus declaraciones generaron una fuerte reacción entre argentinos que cuestionaron que las decisiones del Gobierno fueran asociadas con todo el país y remarcaron que un presidente no representa necesariamente la opinión de toda la sociedad.
El contexto de sus declaraciones
Luego de la polémica, el actor publicó un video en su cuenta de Instagram para aclarar sus palabras y rechazar interpretaciones que, según afirmó, no reflejaban lo que había expresado.
“Quiero compartir este video para aclarar lo que dije en la entrevista, lo que nunca he dicho y lo que nunca diría”, señaló Bardem al comenzar su mensaje.
El español sostuvo que su intención había sido remarcar que no era justo responsabilizar a la Selección Argentina por las posiciones políticas del presidente Javier Milei.
Negó haber criticado al pueblo argentino
Bardem aseguró que nunca calificó a Argentina como un país xenófobo o racista y afirmó que esas ideas “nunca han salido de su boca”.
Además, destacó el respeto y el cariño que siente por el país, al que vinculó con referentes culturales, artísticos, sociales y políticos que forman parte de su trayectoria personal.
También recordó el proceso de reparación y búsqueda de justicia por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar argentina, al que consideró un ejemplo y una referencia para otros países.
Vínculo personal con Argentina
En su mensaje, el actor remarcó la importancia que tienen para él las personas argentinas que forman parte de su vida, tanto en España como en otros lugares.
Bardem mencionó a amigos y referentes de distintos ámbitos con quienes mantiene una relación cercana y aseguró sentir “admiración, respeto y cariño” por ellos.
Finalmente, reiteró su intención de dejar clara su postura y pidió que no se le atribuyan declaraciones que, según explicó, nunca realizó. “Tengo mucho respeto y cariño hacia el pueblo argentino”, concluyó.