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Póker de títulos: el legado de Messi en la Selección Argentina

El 10 argentino cerró su ciclo con el equipo nacional con cuatro títulos en el combinado mayor: dos Copas América, una Finalissima y el Mundial de Qatar.

La preciada Copa del Mundo, conquistada en 2022. Reuters.La preciada Copa del Mundo, conquistada en 2022. Reuters.
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Lionel Messi ya es historia de la Selección Argentina. Después de más de dos décadas con la camiseta albiceleste, el capitán anunció su retiro y dejó atrás una etapa que tuvo todos los condimentos: derrotas dolorosas, finales perdidas y, finalmente, una colección de títulos que coronó su trayectoria.

En la Selección mayor, Messi conquistó cuatro trofeos. Fueron la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. A ese palmarés se suman el Mundial Sub-20 de 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

El título que cambió todo

La primera gran conquista con la Selección mayor llegó en 2021. En el estadio Maracaná, Argentina derrotó a Brasil por 1-0 y Messi consiguió finalmente su primer título con el equipo nacional.

El gol de Ángel Di María marcó una noche inolvidable. Para Messi significó además dejar atrás años de frustraciones con la camiseta argentina, después de haber perdido las finales del Mundial 2014 y de las Copas América de 2015 y 2016.

FILE PHOTO: Soccer Football - Copa America 2021 - Final - Brazil v Argentina - Estadio Maracana, Rio de Janeiro, Brazil - July 10, 2021 Argentina's Lionel Messi and teammates celebrate winning the Copa America with the trophy REUTERS/Amanda Perobelli/File PhotoLa primera copa. Reuters

La Copa América de Brasil fue el punto de partida de una etapa dorada. Messi terminó como una de las grandes figuras del torneo y levantó el trofeo que durante tantos años se le había negado.

Un año después llegó otro título. Argentina venció a Italia por 3-0 en Wembley y se quedó con la Finalissima, el partido que enfrentó al campeón de la Copa América con el ganador de la Eurocopa.

FILE PHOTO: Soccer Football - Finalissima - Italy v Argentina - Wembley Stadium, London, Britain - June 1, 2022 Argentina's Lionel Messi celebrates with the trophy after winning the Finalissima REUTERS/Andrew Couldridge/File PhotoEn Wembley, levantando la Finalissima. Reuters.

La gloria máxima en Qatar

El momento culminante llegó en diciembre de 2022. Argentina se consagró campeona del mundo en Qatar después de vencer a Francia en una de las finales más recordadas de la historia de los Mundiales.

Messi marcó dos goles durante los 120 minutos y convirtió su penal en la definición. Después de empatar 3-3, Argentina se impuso 4-2 en los penales y consiguió la tercera Copa del Mundo de su historia.

El rosarino fue elegido además como el mejor jugador del Mundial y se convirtió en el primer futbolista en ganar dos Balones de Oro de la Copa del Mundo. El título cumplió el gran sueño de su carrera con la Selección y cerró el principal capítulo pendiente de su trayectoria.

Pero la historia no terminó en Qatar. Messi siguió al frente del seleccionado y en 2024 volvió a levantar un trofeo.

Bicampeón de América

En Estados Unidos, Argentina volvió a consagrarse campeona de la Copa América. El equipo dirigido por Lionel Scaloni derrotó a Colombia en la final por 1-0, con un gol de Lautaro Martínez en el tiempo suplementario.

Messi fue titular en aquella definición, aunque debió abandonar el campo durante el segundo tiempo por una lesión en el tobillo. Desde el banco sufrió hasta el final antes de festejar un nuevo título.

Con esa conquista, Argentina consiguió el bicampeonato continental y Messi sumó su cuarto trofeo con la Selección mayor.

A esos cuatro títulos se agregan dos conquistas obtenidas con los seleccionados juveniles. En 2005 fue campeón del Mundial Sub-20 y, tres años después, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing con el seleccionado Sub-23.

FILE PHOTO: Soccer Football - Copa America 2024 - Final - Argentina v Colombia - Hard Rock Stadium, Miami, Florida, United States - July 15, 2024 Argentina's Lionel Messi lifts the trophy as he celebrates with teammates after winning Copa America 2024 REUTERS/Agustin Marcarian/File PhotoEn EE.UU la segunda Copa América. Reuters.

Un legado que va más allá de los títulos

Los trofeos son apenas una parte de la historia de Messi con la camiseta argentina. El rosarino se despide como el máximo goleador y el futbolista con más presencias de la Selección: disputó 207 partidos y convirtió 125 goles.

También dejó atrás una colección de récords en Mundiales, Eliminatorias y Copas América. Su recorrido comenzó en 2005 y terminó más de 20 años después, luego de haber atravesado distintas generaciones de futbolistas y entrenadores.

Messi no pudo cerrar su historia levantando una segunda Copa del Mundo. Argentina perdió 1-0 ante España en la final del Mundial 2026. Sin embargo, aquella derrota no modifica la dimensión de su legado.

El capitán se va de la Selección con cuatro títulos en la mayor y seis conquistas entre todas sus categorías. Pero, sobre todo, deja la imagen de haber conseguido aquello que durante buena parte de su carrera parecía imposible: llevar a Argentina nuevamente a lo más alto del fútbol mundial.

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