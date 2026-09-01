#HOY:

Lionel Messi
Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
¿Cómo será el fútbol sin él?

Messi, del adiós que duele al gracias totales

Todos sabíamos de la inminencia de la noticia, pero no por eso dejó de ser impactante. Esa carta anunciando su retiro, embargó de tristeza a todo el pueblo argentino.

Lionel Messi y el anuncio de su retiro de la selección con una carta que escribió apenas terminó el Mundial y que dio a conocer este lunes. Foto: Fernando NicolaLionel Messi y el anuncio de su retiro de la selección con una carta que escribió apenas terminó el Mundial y que dio a conocer este lunes. Foto: Fernando Nicola
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Messi y Malvinas, dice Sacheri, son los únicos factores de Unidad Nacional. Con una humilde diferencia: Malvinas nunca estuvo en discusión desde la esencia de entender que son argentinas; Messi sí. Y no solo por la estúpida, absurda e inconducente polémica por ver quién fue mejor, si Maradona o él. Sino porque se lo tildó de “pecho frio” por no cantar el himno, en su momento, o de “fracasado” por no poder ganar una copa. Messi empezó a cantar el himno gritando, para que nadie más lo cuestione. Y Messi se cansó de levantar trofeos, para convertirse en el más ganador de todos.

Mirá también“Te voy a extrañar”: el escudo de la Selección Argentina se despidió de Lionel Messi

El pasado lunes se dio a conocer una carta que escribió apenas terminó su participación en un Mundial, el de Estados Unidos, que quizás brilló como en ningún otro, despidiéndose de la selección argentina. Dijo adiós, dando la noticia que todos adivinábamos su inminencia, pero no por eso nos despoja del asombro y la sensación de vacío.

LIONEL MESSI EN Entrenamiento abierto de Argentina en la previa a las semifinales contra Inglaterra por el Mundial 2026. Foto: Fernando NicolaMessi en el entrenamiento abierto de Argentina en la previa a las semifinales contra Inglaterra por el Mundial 2026. Foto: Fernando Nicola

Messi jugó 20 años con la camiseta de la selección argentina y en 15 de ellos fue capitán y líder indiscutido. Fue el que más jugó, el que más ganó, el que más goles hizo y el que, muy probablemente, sea imposible de superar. Fue el que jugó con todos, con los que venían de antes y también con los que, siendo niños, ya disfrutaban de sus proezas con la camiseta del Barcelona y de la selección.

Es por eso que Julián Alvarez insistió en querer jugar en el Barcelona. Y es porque ahí jugó Messi. Y porque él –Julián- creció imaginándose adentro de una cancha y con él. “De tenerlo en un cuadro colgado en la pared, llegamos en un abrir y cerrar de ojos a compartir una concentración, a disfrutar de los mates y a tirar paredes en una cancha”, se les escuchó decir a varios de los que luego fueron campeones del mundo con Messi.

El legado incomparable de Messi

El vacío que deja supera al de Maradona, porque los números y la trascendencia de Messi también son superiores. Para jugar seis mundiales (hecho que ningún jugador en la historia del fútbol mundial, salvo él, consiguió), hay que estar, por lo menos, 20 años en un altísimo nivel.

Mirá tambiénTras el adiós de Lionel Messi, Leandro Paredes evalúa su futuro en la Selección Argentina

Y en el último, con 39 años, con su padre enfermo terminal y a 10.000 kilómetros, cuando todos están retirados o despuntando el vicio en los clubes de pueblos o barrios en el que empezaron a correr de niños detrás de la pelota, él la rompía en esas jornadas cargadas de emoción y gloria en Estados Unidos. Y jugaba otra final del mundo.

Messi se retira de la selección. El líder positivo, el jugador admirado e idolatrado por el mundo entero y por varias generaciones que tuvimos la dicha de ser contemporáneos a él, comienza a planificar una vida distinta, más pausada, despojada de presiones y compromisos. Y nosotros, empezamos a preguntarnos cómo será el fútbol argentino y su selección sin Messi.

Lionel Messi. Foto: Fernando NicolaLionel Messi. Foto: Fernando Nicola

Se va rompiéndola a la edad en la que el resto de los mortales está jubilado del profesionalismo y entregado a una vida de disfrute y sin la vidriera –a veces engañosa, a veces despiadada y otras veces entrañable- de la exposición. Solo les queda la fama y el recuerdo como añoranzas de tiempos idos.

Tendremos que aprender a vivir el fútbol sin Messi. Va a ser difícil. Como Diego, llenó de alegría al pueblo y regó de gloria este suelo, como cantó Rodrigo. Gracias Leo. Te vas sin deudas, sin rencores y llenándonos de alegrías. Somos los argentinos los que apenas tenemos un abrazo y el fuerte valor de la idolatría para pagarte todo lo que nos diste.

Una última post data, muy personal y por más que no se trate de una carta. En mi caso, te quiero decir gracias. ¿Y sabés por qué?, porque le diste valor y palabras de oro a mi humilde carrera de periodista.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Lionel Messi
Claudio "Chiqui" Tapia
AFA
Lionel Scaloni
Selección Argentina de Fútbol

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro