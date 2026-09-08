A pocos días de conocerse su retiro de la Selección Argentina, Lionel Messi fue nominado al Balón de Oro para la temporada 2025/26.
Messi nominado al Balón de Oro junto a Lautaro Martínez
Tras anunciar su despedida de la Selección y coronarse con Inter Miami, el capitán argentino integra la nómina de candidatos junto con Lautaro Martínez, ídolo en el Inter de Milán.
Con un año marcado por su participación en el Mundial 2026, el título en Inter Miami y la pérdida de su padre, el 10 argentino recibió este mimo y la posibilidad de ser elegido una vez más como el mejor del año.
En el listado, también aparece Lautaro Martínez; actual goleador del Inter de Milán y delantero de la Selección Argentina.
Nominados
Michael Olise (Bayern Munich)
Joao Neves (Paris Saint-Germain)
Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
Lionel Messi (Inter de Miami)
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Lautaro Martínez (Inter)
Marquinhos (Paris Saint-Germain)
Sadio Mané (Al-Nassr)
Lamine Yamal (Barcelona)
Kvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain
Harry Kane (Bayern Munich)
Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)
Erling Haaland (Manchester City)
Gabriel (Arsenal)
Bruno Fernandes (Manchester United)
Luis Díaz (Bayern Munich)
Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)
Marc Cucurella (Chelsea)
Pau Cubarsí (Barcelona)
Jude Bellingham (Real Madrid)
En desarrollo