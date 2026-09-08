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Tras un mundial excepcional

Messi nominado al Balón de Oro junto a Lautaro Martínez

Tras anunciar su despedida de la Selección y coronarse con Inter Miami, el capitán argentino integra la nómina de candidatos junto con Lautaro Martínez, ídolo en el Inter de Milán.

Lionel busca otro Balón de Oro. Reuters.Lionel busca otro Balón de Oro. Reuters.
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A pocos días de conocerse su retiro de la Selección Argentina, Lionel Messi fue nominado al Balón de Oro para la temporada 2025/26.

Con un año marcado por su participación en el Mundial 2026, el título en Inter Miami y la pérdida de su padre, el 10 argentino recibió este mimo y la posibilidad de ser elegido una vez más como el mejor del año.

En el listado, también aparece Lautaro Martínez; actual goleador del Inter de Milán y delantero de la Selección Argentina.

Soccer Football - Serie A - Inter Milan v Napoli - San Siro, Milan, Italy - September 5, 2026 Inter Milan's Lautaro Martinez celebrates scoring their third goal REUTERS/Daniele MascoloEl Toro, también participa del evento. Reuters

Nominados

Michael Olise (Bayern Munich)

Joao Neves (Paris Saint-Germain)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Inter de Miami)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Lautaro Martínez (Inter)

(260718) -- MIAMI, 18 julio, 2026 (Xinhua) -- El jugador Kylian Mbappé, de Francia, festeja su anotación durante el partido de la final de bronce de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Inglaterra, celebrado en el Estadio Miami, en Miami, Estados Unidos, el 18 de julio de 2026. (Xinhua/Chen Yichen) (rtg) (vf)El delantero francés también con chaces. Reuters

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Sadio Mané (Al-Nassr)

Lamine Yamal (Barcelona)

Kvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain

Harry Kane (Bayern Munich)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

Erling Haaland (Manchester City)

Gabriel (Arsenal)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Luis Díaz (Bayern Munich)

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

Marc Cucurella (Chelsea)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Jude Bellingham (Real Madrid)

En desarrollo

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Sobre el Autor

#TEMAS:
Lionel Messi

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