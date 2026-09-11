La Selección Argentina tendrá al menos un cambio en su cuerpo técnico a partir de 2027. Walter Samuel, uno de los principales colaboradores de Lionel Scaloni durante los últimos ocho años, decidió no continuar en la estructura de la AFA y comenzará una nueva etapa de su carrera como entrenador principal. Su salida se producirá independientemente de la decisión que tome Scaloni sobre su futuro.
Walter Samuel dejará la Selección Argentina: qué pasará con Scaloni y cómo cambia el cuerpo técnico
El histórico ayudante de Lionel Scaloni no continuará en la AFA a partir de 2027. Su contrato vence en diciembre y decidió iniciar su carrera como entrenador principal. La continuidad de Scaloni, en tanto, todavía no está definida.
El exdefensor de 48 años tiene contrato hasta el 30 de diciembre y ya comunicó su determinación al presidente de la AFA, Claudio Tapia. De acuerdo con la información publicada por las fuentes, Samuel tiene previsto continuar su formación durante los próximos meses y apunta a dirigir un equipo en Europa durante 2027.
La salida se produce en un momento de transición para el seleccionado. Lionel Messi y Nicolás Otamendi ya se despidieron del equipo nacional y otros integrantes de la generación que conquistó el Mundial de Qatar podrían seguir el mismo camino. A ese escenario se suma la incertidumbre sobre la continuidad del propio Scaloni, cuyo vínculo también finaliza a fin de año.
Samuel cierra una etapa de ocho años junto a Scaloni
Samuel llegó al cuerpo técnico de la Selección en agosto de 2018, durante el interinato de Scaloni posterior a la salida de Jorge Sampaoli. La incorporación se produjo a pedido del actual entrenador, con quien mantenía una relación desde sus años como futbolistas.
Ambos fueron compañeros en las divisiones inferiores y en la Primera de Newell's, integraron la selección juvenil que se consagró campeona mundial Sub 20 en Malasia en 1997 y también compartieron equipo en la selección mayor.
Ambos fueron compañeros en las divisiones inferiores y en la Primera de Newell's, integraron la selección juvenil que se consagró campeona mundial Sub 20 en Malasia en 1997 y también compartieron equipo en la selección mayor.
Desde entonces, Samuel se convirtió en uno de los principales asistentes de Scaloni. Su trabajo estuvo vinculado, entre otras tareas, con la preparación de jugadas de pelota parada y con el análisis de cuestiones tácticas y estratégicas. También tuvo que asumir temporalmente el lugar del entrenador principal en algunas oportunidades.
Una de ellas ocurrió durante la Copa América 2024, cuando Scaloni fue suspendido por la Conmebol y Samuel dirigió al equipo ante Perú. También participó de una conferencia de prensa posterior a otro encuentro ante el seleccionado peruano, en noviembre de ese año, cuando Scaloni no se encontraba en condiciones de brindar declaraciones.
Durante su permanencia en el seleccionado, Samuel formó parte del ciclo que consiguió cuatro títulos: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. También acompañó al equipo en el tercer puesto de la Copa América 2019 y en el subcampeonato del Mundial 2026.
Durante estos años Samuel recibió propuestas y sondeos de distintos clubes, pero decidió priorizar su lugar dentro de la Selección. Ahora entiende que llegó el momento de iniciar su propio recorrido como entrenador. Su objetivo es hacerlo en Europa a partir del próximo año.
La continuidad de Scaloni todavía no está definida
La salida de Samuel se conoce mientras continúa abierta una cuestión de mayor alcance para el futuro de la Selección: la permanencia de Scaloni.
El contrato del entrenador vence el 31 de diciembre y, pese a que la AFA ya manifestó su intención de renovarlo, todavía no existe una confirmación sobre su continuidad. Después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026, Scaloni había planteado dudas respecto de su futuro.
Antes de ese partido, el escenario parecía encaminado hacia una renovación. Existían conversaciones entre el representante del entrenador, Matías Aldao, y Tapia para avanzar en la extensión del vínculo. Sin embargo, la situación cambió después de la final y todavía no hubo una definición.
En la AFA esperan conversar con Scaloni cuando regrese a la Argentina para trabajar en la próxima fecha FIFA. El seleccionado tiene previsto comenzar su actividad internacional el 21 de septiembre y el entrenador debería instalarse nuevamente en Ezeiza para preparar los próximos compromisos.
Si Scaloni continúa, deberá incorporar a un nuevo ayudante para ocupar el lugar que dejará Samuel. Uno de los nombres que aparece como posibilidad es el de Diego Placente, actual entrenador de la Sub 20, aunque su eventual incorporación dependerá de cómo avance la planificación del cuerpo técnico.
Placente, además, tiene previsto dirigir a un combinado Sub 19 en los Juegos Suramericanos que se desarrollarán en Santa Fe entre el 16 y el 23 de septiembre.
También está pendiente qué ocurrirá con Pablo Aimar y Roberto Ayala, los otros dos integrantes del cuerpo técnico. Según TyC Sports, ambos forman parte de la estructura del proyecto de selecciones, aunque su futuro para la próxima temporada todavía deberá definirse.
El escenario plantea, de esta manera, una renovación que excede la salida de un integrante del cuerpo técnico. La Selección comenzará a transitar una etapa diferente después de varios años con una estructura estable y una generación de futbolistas que logró tres títulos importantes entre 2021 y 2024.
Con Messi y Otamendi ya fuera del seleccionado y otros históricos en una situación que podría cambiar, la continuidad de Scaloni aparece como una de las principales decisiones pendientes. La salida de Samuel, en cambio, ya está definida: después de ocho años como uno de los colaboradores centrales del entrenador, dejará la AFA a fin de año para comenzar su propio camino como director técnico.