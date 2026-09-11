Cierre de una etapa

Walter Samuel dejará la Selección Argentina: qué pasará con Scaloni y cómo cambia el cuerpo técnico

El histórico ayudante de Lionel Scaloni no continuará en la AFA a partir de 2027. Su contrato vence en diciembre y decidió iniciar su carrera como entrenador principal. La continuidad de Scaloni, en tanto, todavía no está definida.