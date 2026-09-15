La Selección argentina ya tiene encaminada su agenda para la próxima fecha FIFA, aunque todavía falta una confirmación formal para que los tres amistosos queden oficializados.
La Selección argentina ya tiene rivales para octubre, pero falta una confirmación de FIFA
El equipo de Lionel Scaloni enfrentaría a Bolivia, Burkina Faso y Benín entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre. Los encuentros se disputarían en Córdoba y Buenos Aires, aunque todavía resta que FIFA los reconozca oficialmente como partidos Clase A.
De acuerdo con la información difundida por Noticias Argentinas, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentaría a Bolivia, Burkina Faso y Benín durante la próxima ventana internacional, que tendrá una particularidad: contará con tres presentaciones para el conjunto nacional.
El primer compromiso está previsto para el 30 de septiembre ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego, la Selección se trasladaría a Buenos Aires para disputar los otros dos encuentros en el Monumental: el 3 de octubre frente a Burkina Faso y el 6 ante Benín.
La programación todavía depende de un trámite clave: que la FIFA reconozca los tres encuentros como partidos Clase A.
Por qué es importante que FIFA los reconozca
La categoría de los amistosos no es un dato menor para la Selección argentina. Su reconocimiento como partidos Clase A permitiría que tengan validez a los efectos de las suspensiones que arrastran algunos integrantes del cuerpo técnico y del plantel.
Entre ellos se encuentran Leandro Paredes, Nahuel Molina, Roberto Ayala y Thiago Almada, quienes recibieron sanciones de distinta extensión y necesitan que estos encuentros sean contabilizados oficialmente para comenzar a cumplirlas.
Por eso, la confirmación de FIFA será determinante para terminar de definir el carácter de la próxima serie de partidos.
Más allá de esta cuestión administrativa, la agenda le permitirá a Scaloni volver a reunir al plantel después de la participación argentina en el Mundial 2026, donde la Albiceleste alcanzó la final y perdió 1-0 ante España en tiempo suplementario.
Una fecha especial por Lionel Messi
La próxima convocatoria también estará atravesada por la situación de Lionel Messi. El capitán y referente histórico del seleccionado anunció el pasado 31 de agosto su retiro del equipo nacional, por lo que existe expectativa respecto de la posibilidad de que alguno de estos encuentros sea utilizado para realizar un homenaje al futbolista rosarino.
Por el momento, esa posibilidad no fue confirmada oficialmente, pero aparece como uno de los principales atractivos de una fecha FIFA que tendrá especial relevancia para el futuro inmediato del seleccionado.
Los tres partidos, además, permitirán comenzar una nueva etapa después del Mundial y servirán a Scaloni para evaluar futbolistas y alternativas de cara al próximo ciclo internacional.
Noviembre y la definición del futuro de Scaloni
Después de la extensa ventana internacional de octubre, la Selección volverá a tener actividad entre el 9 y el 17 de noviembre, período en el que podría disputar otros dos amistosos.
Luego de esa fecha FIFA, estará puesta la atención en otra decisión importante: Scaloni deberá definir su continuidad al frente del seleccionado argentino.
El entrenador viene de conducir al equipo en un ciclo exitoso que incluyó la conquista de la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de la participación en la reciente Copa del Mundo.
Antes de esa definición, el seleccionado tiene por delante una agenda inmediata: tres partidos, tres rivales y una confirmación pendiente por parte de FIFA.