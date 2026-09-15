Restan detalles

La Selección argentina ya tiene rivales para octubre, pero falta una confirmación de FIFA

El equipo de Lionel Scaloni enfrentaría a Bolivia, Burkina Faso y Benín entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre. Los encuentros se disputarían en Córdoba y Buenos Aires, aunque todavía resta que FIFA los reconozca oficialmente como partidos Clase A.