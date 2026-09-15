Cristian “Kily” González ya está en Miami y comenzó formalmente su nueva etapa como entrenador de Inter Miami CF. El argentino llegó este martes al sur de Florida, completó los trámites necesarios para trabajar en Estados Unidos y quedó habilitado para asumir como director técnico del primer equipo.
El Kily González ya está en Miami y prepara su debut al frente de Inter
El entrenador argentino llegó este martes al sur de Florida, completó la documentación necesaria y quedó habilitado para comenzar oficialmente su ciclo en Inter Miami. Su contrato se extiende hasta junio de 2028 y este miércoles tendrá su primer partido, ante Cruz Azul de México, por la Campeones Cup.
Su vínculo con la franquicia de la Major League Soccer se extenderá hasta junio de 2028, en un proyecto que tendrá como primer gran desafío inmediato la disputa de un título.
González dirigirá este martes su primera práctica al frente del plantel, que ya se prepara para enfrentar a Cruz Azul de México por la Campeones Cup. El encuentro se disputará este miércoles por la noche y marcará el debut del entrenador argentino desde la línea de cal.
De esta manera, el Kily tendrá prácticamente sin margen de adaptación su primera prueba al frente del equipo estadounidense, con un trofeo en juego.
Una carrera que comenzó en Rosario Central
González llega a Inter Miami después de haber desarrollado buena parte de su carrera como entrenador en el fútbol argentino.
Su primera experiencia se produjo al frente del equipo de reserva de Rosario Central. Después de dos temporadas, fue promovido al plantel profesional y dirigió al primer equipo durante tres temporadas, entre 2020 y 2022, con un total de 68 partidos.
En 2023 asumió en Unión de Santa Fe, donde permaneció durante tres temporadas y dirigió 78 encuentros. Posteriormente, durante 2025, estuvo al frente de Platense, en lo que fue su última experiencia antes de dar el salto al fútbol de Estados Unidos.
El desembarco en Inter Miami representa, por lo tanto, el desafío más importante de su carrera como entrenador y una oportunidad para dirigir en una liga en pleno crecimiento y dentro de una estructura con fuerte exposición internacional.
Del fútbol argentino a los grandes escenarios europeos
Antes de convertirse en entrenador, González tuvo una extensa trayectoria como futbolista, tanto en Argentina como en Europa.
Surgido de las divisiones inferiores de Rosario Central, debutó profesionalmente en 1993. Después de un paso por Boca Juniors, emigró al fútbol europeo en 1996 para incorporarse a Real Zaragoza.
Su carrera continuó en Valencia e Inter de Milán, dos de los clubes más importantes de España e Italia. Con Valencia conquistó la Supercopa de España 1999-2000, mientras que con Inter obtuvo dos ediciones consecutivas de la Copa Italia, en las temporadas 2004-05 y 2005-06, además del título de la Serie A 2005-06.
También tuvo una extensa trayectoria con la selección argentina. Disputó 56 partidos con la camiseta nacional y fue integrante del equipo que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.
Ahora, más de dos décadas después de aquel recorrido por el fútbol europeo, el Kily González inicia un nuevo capítulo de su carrera en Estados Unidos.
Su primera oportunidad llegará prácticamente de inmediato: Inter Miami tendrá un título en juego y Cruz Azul será el primer rival de la era González.