Anuncio oficial

El Kily González ya está en Miami y prepara su debut al frente de Inter

El entrenador argentino llegó este martes al sur de Florida, completó la documentación necesaria y quedó habilitado para comenzar oficialmente su ciclo en Inter Miami. Su contrato se extiende hasta junio de 2028 y este miércoles tendrá su primer partido, ante Cruz Azul de México, por la Campeones Cup.