Los que peinan canas saben perfectamente de qué se trata. En tiempos donde Estudiantes de Río Cuarto "desciende" en las dos tablas y con Aldosivi mirando la caída de Riestra: el "Tiburón" se puso a siete puntos del "Malevo", la palabra descenso nunca queda de costado.
La tabla que pocos miran en Unión: se “borran” los 60 puntos del “Kily”
En la acumulada, soñando con entrar a la Copa Sudamericana 2027, el equipo de Leo Madelón tiene 34 unidades y quedan siete fechas con 21 puntos en juego para el Tate. “Habría que cerrar la temporada con un piso de 45”, calculan en López y Planes.
Siempre "relojear" los promedios
El reglamento marca que "si el primer descenso es por promedio y por tabla...desciende el penúltimo tabla anual como segundo caso" (Ejemplo: Colón 2013).
Un viejo axioma del fútbol argentino asegura que "sumando puntos y peleando arriba, te olvidás del descenso". Las tres victorias al hilo del equipo de Madelón lo acercaron y pusieron en radar de Copa Conmebol Sudamericana 2027. La derrota en el Kempes, contra Talleres, lo hizo perder un poco de terreno.
Lo concreto es que, mirando esa famosa tabla de "la que mete miedo" (icónico espacio de El Litoral hace años), el promedio de las últimas tres temporadas y campañas indica que mirando a futuro, al Tate se la borra una muy buen campaña del "Kily" Cristian Alberto González con 60 puntos en la temporada 2024. De esos 60 de hace dos años, ya "bajó" a 39 en el 2025 y por ahora se clavó en 34 para la temporada vigente cuando faltan siete capítulos.
Los que peinan canas y hacen viejos cálculos de supervivencia en el promedio calculan que "se debiera llegar a un piso de 45": para ello debieran sumar 11 de los 21 puntos que tiene que poner en juego hasta el final de la temporada.
El mismo cálculo y mejora, seguramente lo acerca de paso a Unión a la zona de equipos clasificados a la próxima Copa Conmebol Sudamericana. Para tener una referencia, el año pasado fue Barracas Central el último clasificado en meterse con 49 unidades.
Al Tate le quedan siete partidos: ahora viene Independiente este sábado a las 16.45 en el 15 de Abril, después el parate por la fecha FIFA y posteriormente la visita a Boca en La Bombonera.
Luego, recibe a Defensa y Justicia; visita a Riestra, es local de Estudiantes de La Plata, va a Rosario para visitar a Newell´s en el Coloso Marcelo Bielsa y cierra en Santa Fe con Vélez.
Por lo pronto, pensando en el once titular del sábado a las 16.45 para recibir a Independiente de Avellaneda en Santa Fe, la certeza para Leonardo Carol Madelón pasa por la vuelta del capitán, referente y goleador: Cristian Tarragona.
Unión y su convenio con la UNL
En el plano institucional, este lunes se firmó un convenio que une a Unión con la Universidad Nacional del Litoral con el fin de fortalecer la integración de los estudiantes universitarios con la vida social, deportiva e institucional del club, al mismo tiempo que se generan nuevas herramientas de crecimiento y desarrollo para ambas instituciones.
La formalidad del acto tuvo lugar en el Rectorado de la UNL, donde estuvo ubicada nuestra cancha hasta el año 1928, y contó con la presencia de nuestro Presidente Luis Spahn, Secretario General Andrés Valenti, Pro Secretario Horacio Coutaz y Tesorero Rodrigo Rosso. En tanto que por parte de la UNL estuvieron presentes la rectora Laura Tarabella, la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y vicerrectora Liliana Dillon, el vicedecano de FCE Darío Meijias, el secretario de Bienestar Estudiantil Gustavo Menéndez y la directora del Programa Padrinos Carolina Sanchis.
"La idea apunta a sumar socios, puntualmente a los estudiantes que llegan desde el interior a la capital provincial", explican a El Litoral.