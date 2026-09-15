El promedio sigue calculando tres temporadas

La tabla que pocos miran en Unión: se “borran” los 60 puntos del “Kily”

En la acumulada, soñando con entrar a la Copa Sudamericana 2027, el equipo de Leo Madelón tiene 34 unidades y quedan siete fechas con 21 puntos en juego para el Tate. “Habría que cerrar la temporada con un piso de 45”, calculan en López y Planes.