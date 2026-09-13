Había sido “el tema de la semana” del Mundo Unión: primero la expulsión (lunes), después el informe del juez Nicolás Lamolina (martes en AFA), luego el descargo del Tate (miércoles), el fallo del jueves y la formación confirmada del viernes para saber cómo reemplazarlo en Córdoba. Cristian Tarragona fue, una vez más, el muchachito de la película en el Tate.
Madelón y la ausencia del goleador Tarragona: “El equipo acusó el golpe”
Con la chapa de ser el goleador argento en 2016 y el máximo artillero tatengue (un gol cada dos partidos), casi todo giró en el “9” expulsado y suspendido. La buena noticia: el sábado a la cancha contra Independiente.
Faltó el capitán, el juego y sus goles
Sus números en Unión (un gol cada dos partidos) y sus goles en el fútbol argentino (por ahora el máximo anotar del 2026) no podían pasar desapercibidos. Al equipo, más allá de goles en momentos justos, le faltó esa referencia en los metros finales de la cancha.
Porque el capitán tatengue no es solamente “Tarra-gol”: es quien hace jugar para los costados y retrocediendo, a sus compañeros. Por eso, al cortarse la racha de tres de tres y perder 2-1 en el Kempes contra Talleres, la pregunta era obligada para Leonardo Carol Madelón.
“Tarragona para nosotros es importante, obviamente el equipo acusó el golpe de su ausencia. Pero nadie es irreemplazable y hay que jugar”, dijo el entrenador respecto de la falta del goleador.
La buena noticia, cuando todos hablaban de “al menos dos fechas” afuera, es que Cristian Tarragona recibió una sola fecha de sanción y podrá estar este sábado 19 de septiembre desde las 16.45 recibiendo a un grande como Independiente de Avellaneda en el 15 de Abril.
Las otras frases que dejó Leo Madelón, el DT de Unión, después de perder bajo la lluvia en el Kempes: “Nosotros no hicimos bien las cosas desde la tenencia de la pelota. Estuvimos flojos con los controles, tuvimos muchos errores y muchos desacoples que no habíamos entrenado bien. Yo me tengo que hacer cargo”, aseguró.
¿Pensó en cambiar el esquema en el Kempes?: “Lo pensé. Hoy no lo hice porque queríamos tratar de sacarle las segundas jugadas a Talleres. La planificación era ganarlas y, de ahí, explotar rápido los espacios. No lo pudimos hacer”.
“Habíamos hecho una estrategia para un equipo que no venía bien, sacando la pelota en el medio y explotando rápido por los costados. Resulta que quitamos, pero estuvimos imprecisos. Cada pelota que agarrábamos, la agarrábamos mal y se la devolvíamos enseguida a Talleres. Es difícil sostener un partido así”, explicó el DT tatengue.
Las bajas y todo el "piberío" tatengue
“Arrancamos bien cinco o siete minutos, no más. Después empezamos con las imprecisiones. Yo veía que al principio estábamos bien, que lo íbamos a agarrar de contrapié, pero no lo hicimos. Creo que tuvimos muchos defectos nuestros, más que virtudes del rival”, reconoció el entrenador rojiblanco.
“Pensé que íbamos a estar bien y que íbamos a empatarlo. Estábamos pisando bien en el segundo tiempo, pero después tuvimos dos errores y Talleres resucitó otra vez; es un equipo que tiene jugadores muy buenos: vos lo dejás y de mitad de cancha hacia adelante es sombrío…lo controlamos hasta donde pudimos”, dijo Madelón.
Es un momento del torneo donde, en medio de las salidas y las lesiones, debieron aparecer muchos juveniles. Fundamentalmente en el bloque defensivo de este nuevo Unión y Madelón dio su opinión: “El equipo siente la ida de los jugadores. Es como una pirámide de granos: sacás uno, sacás otro, hasta que sacás uno y se te complica”.
Al toque agregó: “Con la ida de Maizon nos costó. Ahí empezó a jugar más Ayala y Juan Pablo empezó a consolidarse. Somos un equipo muy joven y ahí está el problema. Ahora tengo que resolver rápido, hacer un equipo duro. No pasa por los nombres. Si tenemos que sacar a alguien, sale y no hay ningún problema”, afirmó.
Antes de cerrar el post Talleres, habló de Eric Ramírez, un jugador al que pidió como refuerzo porque lo conoce de Gimnasia: “A mí me alegra que haya hecho gol otra vez. Venía de mucho tiempo en el que le costaba jugar. Es un elemento bueno y va a agarrar confianza”.
Ahora, en una semana, llegará un grande como es Independiente de Avellaneda, el Rey de Copas, a Santa Fe: “Ahora viene otra finalaza y hay que saber jugarla. Tengo que cambiar y no tengo ningún problema. Tengo con qué y eso me tranquiliza. Fue una manchita y esperemos que sea una manchita en el camino nada más”, cerró Madelón.