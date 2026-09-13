Faltó el capitán en Córdoba y se terminó la racha

Madelón y la ausencia del goleador Tarragona: “El equipo acusó el golpe”

Con la chapa de ser el goleador argento en 2016 y el máximo artillero tatengue (un gol cada dos partidos), casi todo giró en el “9” expulsado y suspendido. La buena noticia: el sábado a la cancha contra Independiente.