Polémica bajo la lluvia

Para Malcorra, el volante de Unión, no hay ninguna duda: “Fue penal”

Fue en la jugada del comienzo del partido, cuando enfrentó a Unsaín, lo superó y de pronto trastabilló y cayó. Dio toda la impresión de que hubo falta, aunque algunas imágenes no son del todo claras en ese sentido.