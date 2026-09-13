Lluvia y frio, un combo letal en la inmensidad de un gran estadio como el Kempes y algo alejado de la calidez ciudadana por el hecho de situarse prácticamente en un descampado. Ese era el contexto, antes de la partida de la delegación de Unión, de regreso a nuestra ciudad y luego de las declaraciones de Madelón, no exentas de autocrítica, y de lo que también dijo Estigarribia: “El primer tiempo de hoy, junto con el partido con San Lorenzo y el primer tiempo con Aldosivi, fueron nuestros peores momentos del campeonato”.
Para Malcorra, el volante de Unión, no hay ninguna duda: “Fue penal”
Fue en la jugada del comienzo del partido, cuando enfrentó a Unsaín, lo superó y de pronto trastabilló y cayó. Dio toda la impresión de que hubo falta, aunque algunas imágenes no son del todo claras en ese sentido.
Precisamente, luego de las declaraciones, el Chelo Estigarribia se acercó al enviado de El Litoral y le preguntó: “¿Fue penal?, ¿qué viste?”. La respuesta no se hizo esperar: “En la cancha, en el momento y a la distancia, pareció penal; luego, viendo las imágenes en las redes sociales, parece que no lo toca… ¿Qué les dijo Nacho a ustedes?”, llegó la consulta. Y enseguida la respuesta: “Que fue penal… Además, tenía todo para convertir el gol… Unsaín había dejado el arco solo y era cuestión de pegarle como sea a la pelota, ¿no te parece?”.
Esa es la gran duda. Si Malcorra no se hubiese desestabilizado por algo, la jugada terminaba en gol. No es que el experimentado volante – que arrancó como media punta y fue cambiando posiciones durante el partido – se haya tirado para sacar ventajas en la búsqueda del penal. No era necesario, tenía todo para convertir el gol.
Iban menos de 5 minutos y Malcorra, inteligente y rápidamente, apuró a la extrema defensa de Talleres, robó la pelota, se metió en el área y ante la salida desesperada de Unsaín, buscó dejarlo en el camino. Trastabilló y cayó. Lo llamativo del caso, es que no necesitaba simular nada ni “tirarse a la pileta” para que el árbitro le cobre penal. Había quedado en una situación inmejorable para convertir el gol, pero se cayó.
¿Qué dijo Malcorra?: “Para mí está clarito: Unsaín me pegó una patada y los mismos jugadores contrarios me lo reconocieron. Me alcanza a pegar con la punta del pie, me quedó la marca en el tobillo. Y yo podría haber seguido y convertir así el gol, pero ese toque clarito me hizo perder totalmente la estabilidad. Por eso me enojé tanto con Arasa”, arrancó Malcorra, a quien no se le pasaba la bronca.
“Protestaba porque fue penal, Unsaín sale caminando y no hace nada porque sabe que me pegó… Estaba resignado… Y Arasa me dijo que fue contacto, pero leve”, sigue Malcorra. Y agrega: “Yo la punteo para pegarle y convertir el gol, pero siento el contacto y es ese golpe el que me hace desestabilizar. Eso no quita que el primer tiempo no fue bueno, aunque en el segundo tuvimos más la pelota y creamos situaciones. Nos hicieron el segundo gol por un error y ahí se terminó todo”, puntualizó el “10”, que tuvo un bonus track: usó la cinta de capitán por la expulsión de Tarragona.
“A pesar de la desventaja estuvimos en partido hasta lo último, es una pena que no hayamos sabido aprovechar el primer tiempo, porque estaba lindo para jugar, pero no lo aprovechamos. Ellos juegan bien y nosotros practicamos una cosa que no pudimos hacer. En el segundo tiempo jugamos mejor, adelantamos línea, hablamos con Leo en el entretiempo, cambiamos y mejoramos”, dijo el volante, que arrancó muy bien y estuvo a punto de abrir el marcador en esa jugada polémica.
En el final de la charla y ya con el micro en marcha y a la espera de que se suban los más rezagados del vestuario visitante, Malcorra concluyó: “Tarragona es nuestro goleador, está en un buen momento y es lógico que lo hayamos extrañado. Pero más que eso, nosotros tendríamos que haber hecho algo más y no lo hicimos. El capitán nuestro es Tarragona y el segundo es Bruno Pittón, como yo siempre hablo con los árbitros me dieron la cinta a mí, pero están claros los roles. ¿Si es especial el partido del sábado que viene con Independiente?, yo estoy en Unión y quiero ganarles a todos”.