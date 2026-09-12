Flojo partido del Tate

Unión fue una sombra, regaló un tiempo y un gol

Talleres lo dominó a voluntad en el primer tiempo y cuando Unión, sin jugar nunca bien, al menos parecía emparejar el trámite, llegó la falla garrafal de Ludueña que posibilitó el segundo del local, que ganó sin discusiones y con claridad, más allá del descuento en el final de Eric Ramírez.