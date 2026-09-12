Unión cayó ante Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.
Fecha 9
Así quedó la tabla del Torneo Clausura tras la derrota de Unión
El Tate se enfrentó a Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El resultado fue 2-1.
Unión-Talleres | Torneo Clausura Fecha 9 | Estadio Mario Alberto Kempes. Foto: Facundo Luque
En la tabla de la zona A, Unión queda 7° con 13 puntos, clasificándose con lo justo a los Playoffs.
Así quedaron las posiciones
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