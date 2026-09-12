Córdoba amaneció con el cielo totalmente nublado y una temperatura que fue bajando debido a la incidencia del viento. Hubo una llovizna que, por momentos, se hizo fuerte durante la mañana y el pronóstico de lluvias para casi todo el día. De todos modos y más allá de la campaña, el interés de los hinchas de la “T” no disminuyó a la hora de planificar el éxodo al Mario Alberto Kempes para alentar al equipo que ahora dirige De Felippe.
Unión, el partido 50 con Talleres en la “A” y un listado que destila sangre rojiblanca
Más de la mitad de los viajeros a Córdoba surgieron de las entrañas del club. Algunos, caso Fagioli, Giaccone y Ayala, se estabilizaron más que otros que apuntan muy bien y pueden explotar, como Grella.
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Este ha sido el enfrentamiento número 50 en Primera División entre Talleres y Unión (son 67 si se suman los que jugaron en el ascenso), con un historial sumamente parejo en los choques en la “A”. El comienzo se dio en 1969, el día de la primavera de ese año, cuando un equipo integrado básicamente por jugadores surgidos de las entrañas tatengues, Unión venció 3 a 1 a Talleres. Ese día, Garzón; Silguero, Figueroa, Pulcino y Algozino; Casal, Morales y Lapalma; Ciro Ocampo, “Pichón” Vitale y el “Loco” Mendoza, ingresando Miño en el segundo tiempo. En ese equipo estaba jugando sus primeros minutos el recientemente fallecido Juan Carlos Delbianco, quien dejó de existir a principios de semana a la edad de 76 años, víctima de una cruel enfermedad.
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Si bien la estadística es muy pareja, los últimos ocho partidos que se jugaron hasta llegar al de este sábado en el Kempes cordobés, fueron empate o victorias de Talleres. La última vez que Unión había ganado, fue hace ocho años. El 16 de setiembre de 2018, por la Superliga, el Tate ganó 2 a 1 con goles de los dos Franco: Soldano y Troyansky. Al equipo lo dirigía Madelón y fue el equipo que hizo muy buena campaña. Ese día, ante el Talleres de Vojvoda (actual DT de Racing), Unión formó con Nereo Fernández; Damián Martínez, Gómez Andrade, Bottinelli y Bruno Pittón; Zabala, Acevedo, Mauro Pittón y Fragapane; Troyansky y Soldano. Luego entraron Federico Andrada, el “Droopy” Gómez y “Manu” De Iriondo.
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Si se busca el último triunfo de Unión como visitante ante Talleres en Primera, hay que remontarse a 1999, con Nery Pumpido de entrenador. Fue 3 a 2, con goles de Zapata, Cabrol y Domizzi, en un partido que arrancó ganando el equipo cordobés con un gol marcado por un ídolo de Unión, José Luis Marzo, al minuto de juego. En la B, hay un triunfo en el Kempes, en una noche tremendamente lluviosa, cuando Unión le ganó 3 a 1 con goles del “Indio” Bazán Vera, Paulo Rosales y Germán Weiner, en 2006.
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A propósito de pérdidas, causó mucha tristeza el deceso de Claudia Díaz, dirigente de Unión y gran colaboradora del club en varios aspectos. Su labor, tanto en la pensión como en el cuidado y administración de la ropa, fue muy importante y valorada por todos sus pares. El club la despidió en sus redes sociales y varios dirigentes también lo hicieron en las suyas. Es una ausencia muy difícil de cubrir con su partida, pues más allá de su incansable trabajo al servicio del club de sus amores, fue una persona muy querida por todos.
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“Cuando yo veo a los chicos firmar su primer contrato, es un campeonato para mí, lo mismo cuando debutan en primera”, dijo hace unos días el entrenador de la reserva de Unión, Alejandro Trionfini. Y en esta semana que transcurrió, Trionfini “ganó cuatro campeonatos”. Tres de ellos por los primeros contratos celebrados por Ignacio Isla, Mateo Peresutti y Mateo Aimar. Y el cuarto, por el debut del lunes de Nazareno Fazzi, quien todavía no firmó su primer contrato pero, se supone, lo hará en los próximos días.
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La tercera parte de los jugadores del plantel profesional de Unión, son surgidos de las divisiones inferiores de la institución y este es un hecho sumamente destacable. A veces por necesidad (la mayoría) y otras por convicción, la historia de los clubes se nutre de la importancia que adquieren los juveniles, que al margen de tener como sueño el hecho de ponerse la camiseta del club de sus amores en Primera, brindan el alivio económico para las tesorerías porque se trata del mejor de los negocios que puede realizar una institución.
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Desde la venta de Gastón González al fútbol de la MLS norteamericana, hasta las últimas transferencias de Del Blanco y Profini, Unión ha logrado modificar sus “usos y costumbres”. Antes, Unión no transfería al exterior y sus ventas no eran buenas. Ahora, los jugadores se cotizan mejor y el mercado extranjero se abrió para los futbolistas rojiblancos.
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Leo Madelón les ha dado rodaje, siempre con la prudencia del caso. La cuestión es que, a Madelón, Unión lo fue a buscar en situaciones casi límite. Si no era para ascender, como fue en el 2014, lo buscaron para que lo salve del descenso o para ganar alguna elección. El año pasado, cuando llegó, tomó un equipo – el que dejó el Kily González – en una situación comprometida en la tabla anual. Clasificó en los dos torneos para el Reducido y varios jugadores se fueron potenciando en cuanto al rendimiento. En este torneo, el entrenador rojiblanco ya le dio sus primeros minutos en Primera a Fagioli, Ayala, Cerrudo, Peresutti y Fazzi, todos productos de las divisiones inferiores y en apenas ocho fechas.
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El listado de viajeros que llegó a la Docta fue el siguiente: Matías Mansilla, Agustín Chávez, Juan de Dios Pintado, Nazareno Fazzi, Matías Rocha, Tomás Faggioli, Juan Pablo Ludueña, Mateo Aimar, Lucas Ayala, Bruno Pittón, Lucas Menossi, Emilio Giaccone, Mateo Peresutti, Joaquín Mosqueira, Santiago Grella, Brahian Cuello, Ignacio Malcorra, Julián Palacios, Mauro Luna Diale, Marcelo Estigarribia, Valentín Cerrudo, Misael Aguirre y Eric Ramírez.
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De este listado hay diez jugadores surgidos últimamente de inferiores. A ellos, deben sumarse dos más con bastante rodaje, como Bruno Pittón y Joaquín Mosqueira, dejando de lado a Misael Aguirre, quien llegó proveniente de Colón, hace dos años (Unión tiene el 70 por ciento de los derechos económicos del delantero).
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Un tema del que se habló mucho en la previa del partido, por el lado de Talleres, es el supuesto interés de Boca por el volante central Matías Galarza. “No hay absolutamente nada”, confiaron a El Litoral fuentes allegadas a la dirigencia del club de Barrio Jardín. “Tenemos la mente puesta en lo deportivo, los jugadores también y Galarza quiere colaborar para salir del pozo en el que estamos”, agregaron.
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Por fin a Unión le tocará jugar, como local, en un horario más cómodo para la gente. Últimamente venía haciéndolo de noche y en día de semana, pero el sábado, a las 16.45, recibirá la visita de Independiente en el 15 de Abril, con el antecedente todavía fresco del partidazo (4 a 4) del Apertura pasado, en un encuentro en el que Unión jugó brillantemente el primer tiempo, se puso 3 a 0 y no pudo sostener luego el resultado, permitiendo que el Rojo le empate en el final del partido.