Apuntes desde la Docta

Unión, el partido 50 con Talleres en la “A” y un listado que destila sangre rojiblanca

Más de la mitad de los viajeros a Córdoba surgieron de las entrañas del club. Algunos, caso Fagioli, Giaccone y Ayala, se estabilizaron más que otros que apuntan muy bien y pueden explotar, como Grella.