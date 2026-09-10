Cristian Tarragona fue suspendido por una sola fecha por parte del Tribunal de Disciplina y solamente se perderá el encuentro que jugarán Talleres y Unión, el próximo sábado a las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Tarragona la “sacó barata” y solo se queda afuera del partido del sábado
En el informe se especificó que fue un golpe con el brazo, en disputa de la pelota. Más allá de eso, fue clave una gestión que llevó a cabo Nery Pumpido para que no reciba dos fechas, tal como se venía dando en las últimas decisiones del Tribunal.
De acuerdo a lo que se venía dando en las decisiones del Tribunal, se preveía que la sanción podía ser superior y que llegaría a las dos fechas. Pero tanto para el goleador y figura de Unión (uno de los máximos artilleros del torneo), como para Matías Gallardo, el volante central de Instituto que también fue suspendido, la decisión del ente punitivo fue el de otorgarle una fecha de suspensión.
El antecedente inmediato para Unión, fue la expulsión de Julián Palacios en el encuentro ante Aldosivi. En dicha oportunidad, a instancias del VAR, el volante rojiblanco fue expulsado y sancionado con dos fechas de suspensión. Más allá de que se trató de un planchazo a un rival, claramente se observó en esa jugada que no hubo intención de parte de Palacios, que fue a disputar una pelota dividida y que llegó desacomodado y casi trastabillando al balón.
Palacios ya cumplió la pena y volverá a ser tenido en cuenta para el partido en Córdoba ante el equipo de Omar De Felippe, que es uno de los que más goles recibió en el torneo, en tanto que Unión está a la vanguardia en la cantidad de goles a favor.
Tarragona se perderá este partido pero volverá al equipo cuando Unión reciba, el sábado de la semana que viene, la visita de Independiente, en el encuentro que se jugará a las 16.45 en el 15 de Abril y que será previo a la visita a la Bombonera para medirse con Boca.
Las gestiones ante el Tribunal
La percepción que había en el “mundo Unión” era negativa. La mayoría se imaginaba dos fechas y algunos pesimistas abrían el paraguas por si se llegaba a tres. Sin embargo, terminó siendo una sola y hubo algunos elementos importantes a tener en cuenta.
Por un lado, el futbolista se hizo presente en el vestuario luego del partido para hablar con el árbitro (hecho que lo reflejó públicamente el propio Madelón). Después, el descargo que se hizo. Y además, hubo una intervención clave de Nery Pumpido para intentar que la pena no sea grave, algo que finalmente ocurrió si se tienen en cuenta los “usos y costumbres” sobre los que se sostenían las decisiones del Tribunal, últimamente, donde las penas siempre superaban la fecha de sanción.
¿Juega Valoyes o lo “guardan”?
El entrenador de Talleres, Omar De Felippe, tiene un dilema importante por resolver este viernes antes de definir el equipo que el sábado, a las 20, recibirá a Unión en el Kempes por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional: mandarlo a la cancha ahora, a Diego Valoyes, con el riesgo de que sufra alguna lesión de las que lo aquejan con frecuencia, o esperar a los clásicos contra Instituto y Belgrano, que están a la vuelta de la esquina.
No es un tema menor por la importancia que tiene para el equipo el extremo colombiano, quien, días antes del comienzo del torneo, el pasado 18 de julio, sufrió una lesión de grado 2 en el ligamento colateral externo de la rodilla derecha durante un amistoso contra Instituto disputado en el Kempes, tras un cruce fortuito con Fernando Alarcón.
En principio, iba a tener tres meses de recuperación, pero evolucionó favorablemente y el DT albiazul decidió incluirlo entre los concentrados para la derrota 1-0 frente a San Lorenzo del sábado pasado. Es más: estuvo cerca de hacerlo ingresar en el segundo tiempo por Valentín Depietri, pero la expulsión de Matías Galarza lo obligó a cambiar de plan y finalmente optó por el ingreso de Giovanni Baroni en lugar de “Valen”.
En la conferencia de prensa posterior al partido, De Felippe señaló:
“No quise arriesgarlo por la lesión de la que viene. No estaba para el esfuerzo que necesitaba hacer el equipo con uno menos”.
¿Ahora estará en condiciones de ser titular contra el “Tatengue”? ¿Y si está, será mejor no arriesgarlo y reservarlo para el segundo tiempo? ¿O convendrá preservarlo directamente para los clásicos contra Instituto (19/9) y Belgrano (4/10)?
Esas son las preguntas que se hacen los hinchas y también el flamante DT albiazul, quien este viernes al mediodía, cuando el plantel se concentre tras la práctica matutina en el CARD Amadeo Nuccetelli, tomará una decisión de acuerdo con lo que observó durante esta semana completa de trabajo.
Según pudo averiguar el colega La Voz Deportes, el cartagenero completó una buena semana de entrenamientos, participó de los trabajos de fútbol sin inconvenientes, se mostró en buenas condiciones físicas y está a disposición para jugar la cantidad de minutos que De Felippe considere conveniente.
Vale recordar que el último partido oficial que disputó Valoyes fue el 25 de abril, hace casi cinco meses, en el empate sin goles ante Estudiantes, en La Plata, por la fecha 16 del Torneo Clausura anterior. Ingresó al comienzo del segundo tiempo por Depietri y allí se lesionó.
El probable once de Talleres
Frente al Tatengue, y si el DT mantiene su idea de que los jugadores de mayor experiencia se hagan cargo de este difícil momento, Román Riquelme, tras cumplir tres fechas de suspensión, volvería por Valentín Fasacendini en la zaga central. Además, Federico Fattori regresaría a la mitad de la cancha luego de superar una lesión en un tobillo, en reemplazo de Matías Galarza, expulsado frente a San Lorenzo.
Con la incógnita de si se inclina por Valoyes o por Giovanni Baroni para reemplazar a Valentín Depietri, principal candidato a salir del equipo, De Felippe también debe decidir si apuesta por algunos juveniles en los que confía.
No descarta el ingreso de Lautaro Ortiz o Giovanni Baroni por Franco Cristaldo, de bajo rendimiento en los últimos encuentros, ni tampoco el de Valentín Dávila por el uruguayo Agustín Álvarez Martínez, otro de los futbolistas que no conformó frente a San Lorenzo.
Una probable formación sería con Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme y Gabriel Báez; Federico Fattori y Juan Sforza; Diego Valoyes o Giovanni Baroni, Franco Cristaldo o Lautaro Ortiz y Rick Morais; Agustín Álvarez Martínez o Valentín Dávila.
Por otra parte, Mateo Cáceres mostró una evolución muy positiva durante la semana respecto de la lesión en el hombro que lo mantuvo inactivo durante casi tres meses y medio y tiene chances de volver a integrar la lista de convocados para el partido frente a Unión.