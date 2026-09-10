Una fecha al goleador de Unión

Tarragona la “sacó barata” y solo se queda afuera del partido del sábado

En el informe se especificó que fue un golpe con el brazo, en disputa de la pelota. Más allá de eso, fue clave una gestión que llevó a cabo Nery Pumpido para que no reciba dos fechas, tal como se venía dando en las últimas decisiones del Tribunal.