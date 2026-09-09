Pensando en Talleres este sábado a las 20

Unión y el gran desafío de jugar sin Tarragona: ¿constelación de volantes?

Como se sabe, el goleador del Tate y máximo anotador criollo en la temporada se fue expulsado ante Instituto. Está en condiciones de volver Julián Palacios y Madelón define esquema.