Tres al hilo, quinto en su zona de "mata-mata", diez goles en tres partidos y a tres unidades de soñar con volver a jugar una Copa Conmebol Sudamericana mirando la tabla anual acumulada.
Unión y el gran desafío de jugar sin Tarragona: ¿constelación de volantes?
Como se sabe, el goleador del Tate y máximo anotador criollo en la temporada se fue expulsado ante Instituto. Está en condiciones de volver Julián Palacios y Madelón define esquema.
Estaba todo bien hasta que...
Si no fuera por la roja a Tarragona, Unión sería Disney. Pero, de cara a Talleres, pierde al mejor, su capitán y goleador. Eso sí, vuelve Palacios.
¿Qué receta aplicará Madelón para ir al Kempes?. Ese binomio Tarragona-Estigarribia le da fuerza al ataque, pero ahora se interrumpe en Córdoba el sábado a la noche. Más allá del gol de "Misa", las ganas de Ramírez o la recuperación de Luna Diale, todos imaginan una constelación de todo-campistas, con la vuelta de Julián Palacios por "Tarra-gol" y el "Chelo" en soledad como atacante natural.
Si así afuera, el jugador de campo que podría arrancar "un poquito atrás" de Marcelo Estigarribia sería el zurdo Ignacio Malcorra; de todos modos, cinco volantes y un "9" solitario de oficio.
Pasando en limpio: Matías Mansilla; Juan De Dios Pintado, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Brahian Cuello, Emilio Giaccone, Lucas Menossi y Julián Palacios; Ignacio Malcorra y Marcelo Estigarribia.
Uno que felizmente vuelve es Julián Palacios, que cumplió las dos fechas de suspensión después de ver la roja en el Minella.
El interesante ex San Lorenzo habló por LT 10: "Uno se pone a pensar cuando está en casa tranquilo porque hay muchas jugadas de estas que son amarillas y nada más. Después también me pongo a pensar en jugadas de otros partidos que fueron patadas o lo que fuese y ni siquiera fueron al VAR. Entonces eso te molesta", dijo.
"Todos cometemos errores, pero creo que se tienen que fijar un poco más para ayudar a todos los equipos y que no te juegue en contra a los equipos más chicos", afirmó.
Debuta De Felippe en el Kempes
En cuanto al rival de turno, Talleres enfoca en el Tate, luego de la derrota ante San Lorenzo por 1-0. Tras el partido el entrenador Omar De Felippe le prometió al hincha trabajar para revertir la situación y cumplió.
El "Matador" ya dio vuelta la página y comenzó a prepararse para su próximo compromiso, que será el próximo sábado a las 20 ante Unión en el estadio Mario Alberto Kempes. Para el encuentro ante el "Tatengue" De Felippe deberá meter mano en el equipo y realizar un cambio obligatorio por la expulsión de Matías Galarza ante el "Cuervo".
Sin el mediocampista, uno de los que se apunta para ingresar en el once titular es Federico Fattori, quien vuelve a estar a disposición tras recuperarse de su lesión en el pie izquierdo.
Por otro lado, podrá contar con Román Riquelme, quien vio la roja en el partido con Gimnasia de Mendoza y ya cumplió las tres fechas de suspensión que recibió por dicha expulsión.
El encargado de impartir justicia en La Docta será Nazareno Arasa, quien tendrá como asistentes a Federico Cano y Joaquín Badano, mientras que Alejandro Scionti será el cuarto árbitro. En el sistema VAR, Laura Fortunato será la responsable principal y Ariel Suárez estará como AVAR.