El puntano Brahian David Cuello fue, en el contexto de varios rendimientos interesantes, la figura del Tate: gol propio en el primero y asistencia en el segundo. “Pedí el cambio porque se me cargan los gemelos y el que entró en mi lugar…la metió”, dijo en relación al tercero del Tate con el zurdazo de Misael Aguirre.
Cuello, el mejor: “A Madelón lo respaldamos adentro de la cancha”
Hizo un bonito gol de cabeza y le metió la asistencia a la carrera para el golazo de Tarragona en el 2-1. Explicó porqué cambió de lado, elogió al goleador y dijo que “Unión tiene un técnico que le da confianza a los jugadores”.
Cuello explicó porqué hizo el gol por izquierda en el primer tiempo y tiró el centro desde la derecha en el complemento. Entonces, el mejor del Tate ante Instituto explicó el cambio de lado: “Primero, Leo nos da la libertad. Segundo, cuando estamos por arrancar el complemento, Malcorra me dio que me cruzara de lado y bueno…cuando el 9 la mete, hay que tirar centros”.
Con diez goles en tres fechas, ahora el Tate está quinto en su zona, se puso 13 en la general y a tres puntos de una Copa. “Nos queremos prender entre los ocho y pelear arriba. Nos hicimos fuertes en casa, con nuestra gente, pero además a Madelón lo respaldamos adentro de la cancha, como corresponde”, agregó Cuello.
Cuando se “acalambraron” los gemelos, pidió el cambio y se fue ovacionado por los hinchas y socios del Tate en el 15 de Abril. A su lado, Misael Aguirre, gritó su primer gol en Primera desde que debutó hace 16 partidos. “Misa” le dedicó el gol a toda su familia, aclaró que la camiseta de esta noche “es para mi viejo” y dijo que “nunca hubiera pensado que el primer gol en Primera lo podía marcar con la pierna zurda”.
“Estoy muy agradecido a Unión, yo llegué acá con 16 años en abril de 2024 y hoy se medio el sueño del primer gol como profesional, algo que venía buscando. La camiseta es para mi viejo que siempre estuvo, me llevó para todos lados y me dijo que todo lo que llegó ahora iba a llegar”, cerró Misael Aguirre, autor del tercer gol del Tate para bajarlo a Instituto.