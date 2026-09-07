Se fue ovacionado cuando pidió el cambio

Cuello, el mejor: “A Madelón lo respaldamos adentro de la cancha”

Hizo un bonito gol de cabeza y le metió la asistencia a la carrera para el golazo de Tarragona en el 2-1. Explicó porqué cambió de lado, elogió al goleador y dijo que “Unión tiene un técnico que le da confianza a los jugadores”.