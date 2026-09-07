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Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Fecha 8

Así quedó la tabla del Torneo Clausura tras el triunfo de Unión

El Tate se enfrentó a Instituto en el Estadio 15 de Abril. El resultado fue 3-2.

Gol de Misael Aguirre ante Instituto. Foto: Manuel FabatiaGol de Misael Aguirre ante Instituto. Foto: Manuel Fabatia
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Unión venció a Instituto en el Estadio 15 de Abril, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.

En la tabla de la zona A, Unión queda 5° con 13 puntos, a tres de los lideres parciales Instituto, Gimnasia de Mendoza y Vélez.

Así quedaron las posiciones

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