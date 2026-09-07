Unión venció a Instituto en el Estadio 15 de Abril, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.
Fecha 8
Así quedó la tabla del Torneo Clausura tras el triunfo de Unión
El Tate se enfrentó a Instituto en el Estadio 15 de Abril. El resultado fue 3-2.
Gol de Misael Aguirre ante Instituto. Foto: Manuel Fabatia
En la tabla de la zona A, Unión queda 5° con 13 puntos, a tres de los lideres parciales Instituto, Gimnasia de Mendoza y Vélez.
Así quedaron las posiciones
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