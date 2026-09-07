Tarragona, goleador del año con 16 gritos, vio la roja

Unión ganó 3-2 una dura batalla pero Leo perdió a su mejor soldado

El partido estaba 1 a 1 pero Tarragona lo destrabó con un cabezazo impensado y letal que hizo explotar el 15 de Abril. Cuello se fue ovacionado, entró Aguirre y en la primera que tocó la mandó a guardar de zurda. Lo peor: la expulsión del capitán tatengue.