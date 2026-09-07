Unión recibe este lunes por la noche a Instituto de Córdoba en la ciudad de Santa Fe por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA.
La previa en vivo: Unión recibe a Instituto en el 15 de Abril
El Tatengue juega este lunes desde las 21:15 por la fecha 8 del Torneo Clausura.
El encuentro se disputa desde las 21:15 horas en el estadio 15 de Abril con transmisión de TNT Sports Premium.
Minuto a minuto
El 11 de Unión
Matías Mansilla; Juan Pintado, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Brahian Cuello, Lucas Menossi, Emilio Giaccone, Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona
El 11 de Instituto
Marcos Ledesma; Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Matías Tissera, Alex Luna
Unión quiere bajar al puntero con el goleador de Argentina
El reloj gambetea las horas para llegar a este lunes 7 de septiembre a las 21.15 en el 15 de Abril. Enfrente estará, nada más y nada menos, el sorpresivo puntero que es Instituto de Córdoba.
En una semana “vendedora” por López y Planes (se concretó la salida de Maizon Rodríguez al Krasnodar de Rusia y se acordó con Belgrano de Córdoba la venta parcial del golero Thiago Cardozo), Leo Madelón concentró sus energías en preparar a sus soldados para lo que será otra dura batalla futbolera en la Avenida.
No hay dudas, más allá de los retoques en la cueva y la confirmación de Malcorra, que la carta brava que pone en campo el ex 10 del ‘89 es la capacidad goleadora de Cristian Tarragona. Es un momento excepcional del jugador-hincha, el que paga con kilos de yerba cuando lo asisten.
Consolidado con 15 gritos como el goleador criollo de la temporada y elegido, sin discusión, como el mejor jugador de la última fecha, “Tarra-gol” rompe el molde de la lógica: celebra un gol con la rojiblanca a bastones cada dos partidos que juega el Unión de Madelón.
Cómo llega cada uno
Unión viene de vencer por 4 a 1 a Sarmiento de Junín como local, acumulando dos triunfos consecutivos. También sumó un triunfo como local en su último encuentro, pero por 1 a 0 ante San Lorenzo.
El Tatengue se ubica 8° en la zona A con 10 puntos, en la cornisa de la clasificación a octavos. La Gloria está 3° con 16 puntos, la misma cantidad que el líder los otros dos líderes del grupo y con posibilidad de quedar puntero en soledad.