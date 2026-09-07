El “Conejo” Delbianco fue alguien a quien le tocó afrontar, en sus tiempos de jugador profesional en Unión, momentos muy particulares del club, como por ejemplo el hecho de desafiliarse de la Afa para intentar el retorno a Primera División a través de los viejos regionales, hecho que no pudo conseguir en el 71 y 72, obligado en consecuencia a gestiones de todo tipo – inclusive políticas – para que Afa vuelva a aceptar a Unión como club directamente afiliado, en tiempos en que se jugaban el Metropolitano (solo con los clubes afiliados) y el Nacional.
Falleció el “Conejo” Delbianco, aquel defensor de Unión en épocas difíciles
También fue responsable del área de Relaciones Humanas en El Litoral. Tenía 76 años y fue víctima de una cruel enfermedad.
Su debut fue en 1969, cuando Unión jugó su primer Nacional ante San Martín de Tucumán en Santa Fe. Ese partido salió 1 a 1 y fue el año en el que aparecieron muchos jugadores juveniles. Garzón; Silguero, Miño, Artucio y Delbianco; Fredes, Toyé y Cañete; Néstor Lionel Scotta, Escalante y el “Loco” Mendoza fue la formación titular de Unión en ese partido que fue dirigido por Guillermo Nimo en el 15 de Abril.
Allí arrancó una carrera en la que no resistió el descenso de Unión al año siguiente y aquella participación en los durísimos regionales del 71 y 72, cuando Unión perdió la chance de volver al Nacional en sendas finales contra Don Orione de Chaco y Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en tiempos en los que brillaba Víctor Antonio Legrotaglie.
El “Conejo” siguió en Unión hasta 1973, cuando en la vuelta a la B se hizo una muy buena campaña y comenzó a forjarse el “operativo retorno”, que se cristalizó al año siguiente. En esos años se fueron sumando el “Torito” Zuviría, el “Larguirucho” Martínez (después, uno jugó en Barcelona y el otro en Real Madrid), Yabó, Febre, “Cacho” Escobar, Horacio Daniel Rojas, el “Patón” Rossi, Ramón Zanabria, Leopoldo Jacinto Luque, Antonio Sanseverino, Carlos Santos Mazzoni, “Pachín” Bonaveri, Oscar Salas, el “Gringo” Héctor Scotta, Sacconi y el “Huevo” Garello, entre muchos otros.
El “Conejo” jugó en la Federación, integrando el equipo de Juventud, del barrio Fomento 9 de Julio y también tuvo una incursión en la Liga Santafesina con la camiseta de Ciclón Racing. Pero una vez retirado del fútbol – siguió la carrera de contador mientras jugaba -, despuntó el vicio en muchas ligas amateurs de la ciudad.
Su etapa en El Litoral
Delbianco trabajo en nuestra casa, en El Litoral, donde cumplió la función de Jefe de Personal durante varios años, función que anteriormente había desempeñado en Cablevideo desde los primeros tiempos, cuando Angel Malvicino había formado aquella empresa en la década del 80.
La muerte del “Conejo” Delbianco, víctima de una cruel enfermedad y a la edad de 76 años, ha provocado ingrata sorpresa en el mundo futbolero santafesino, en general, haciendo foco en Unión, en lo particular, por haber vestido su camiseta durante cinco años.
Era un defensor férreo, que alguna vez asumió, siendo muy joven, la responsabilidad de patear un penal en un partido en el que Unión se jugaba mucho y que él siempre lo recordaba como una de sus principales anécdotas, de las muchas que le había dejado el fútbol. Fue marcador lateral, generalmente jugando por la izquierda y lidiando con los grandes “wines” de entonces, pero también lo hizo como marcador central. Pero lo más importante de todo, dejando un buen recuerdo en todos los que compartieron con él, tanto en su vida como jugador como posteriormente como profesional de ciencias económicas y trabajando en varias empresas – entre ellas El Litoral – en el sector de Relaciones Humanas.