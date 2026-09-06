Luego de algunos momentos de tensión, donde incluso hubo comunicados en el medio, los dirigentes de Unión, el propio gremio de UTEDyC junto con los delegados del personal de la entidad tatengue, llegaron a un acuerdo para evitar nuevos inconvenientes a futuro.
Unión solucionó el tema de sus empleados
De esta manera, se supera un conflicto que amenazaba con medidas que habrían complicado la normal realización del espectáculo de este lunes en el 15 de Abril. Fagioli tiene más chances que Rocha de suplantar a Maizon Rodríguez.
La reunión se llevó a cabo en el club este sábado, donde las partes acordaron que el club hará el esfuerzo de abonar los salarios lo más rápido que pueda (se hacía dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes) y se reincorporarán a sus funciones los empleados “de cancha” que no habían sido convocados en el último partido por cuestiones de recorte. De esta manera, con muy buen predisposición de todas las partes, se llegó a un entendimiento, casualmente en las horas previas al partido de este lunes a las 21.15 contra Instituto en el 15 de Abril.
Cambios en la alineación de Unión
A propósito de ese partido, en principio Tomás Fagioli será el reemplazante de Maizon Rodríguez en la zaga, haciendo dupla con Juan Pablo Ludueña, mientras que Malcorra entrará por Luna Diale en la mitad de la cancha.
La buena noticia es la recuperación de Joaquín Mosqueira, que estará en condiciones de ser tenido en cuenta. Esto viene muy bien, porque Menossi no está del todo bien desde lo físico y Mosqueira podría ser una buena alternativa si es que hay que reemplazarlo.
Mansilla; Pintado, Fagioli, Ludueña y Ayala; Cuello, Menossi o Mosqueira, Giaccone y Malcorra; Tarragona y Estigarribia son los que tienen posibilidades de formar parte de la alineación titular de Madelón para jugar ante la Gloria.
El rival: cinco partidos sin recibir goles
La Gloria saldrá este lunes a recuperar la punta de la Zona A del Clausura cuando desde las 21.15 visite a Unión, por la octava fecha de la Liga Profesional. El equipo de Diego Flores llega con viento a favor, aunque sabe que enfrente tendrá un escenario que suele exigir al máximo. Hay mucho más en juego que volver a mirar a todos desde arriba.
El partido será arbitrado por Nicolás Lamolina, tendrá televisación de TNT Sports Premium y contará con Juan Pablo Loustau en el VAR. Cada detalle cuenta en una noche en la que buscará prolongar un momento que lo volvió protagonista y darle otro empujón a una pelea que excede al Clausura: la tabla anual y el sueño de clasificarse por primera vez a una copa internacional.
Después de la derrota ante Vélez en el debut, Instituto no volvió a perder. Desde entonces sumó 16 de los 18 puntos posibles y se metió de lleno en la discusión por los puestos de arriba. El triunfo 1-0 sobre San Lorenzo en el Monumental de Alta Córdoba fue la última estación antes de Santa Fe.
Los números defensivos también hablan de un equipo que encontró una de sus principales fortalezas. La Gloria recibió apenas dos goles en todo el Clausura y es, hasta el momento, el conjunto al que menos le convirtieron. Desde allí intentará construir el partido frente a Unión.
Marcos Ledesma, el arquero riocuartense, lleva cinco encuentros con el arco en cero en Primera División y alcanzó los 450 minutos de imbatibilidad. Está a 71 minutos de superar el registro de Manuel Roffo, quien tiene el récord de Instituto en Primera con 521 minutos sin recibir goles.
Roffo consiguió esa marca después de los 36 minutos del segundo tiempo de la fecha 12 de la Copa de la Liga 2023, cuando Luciano Gondou, en Argentinos Juniors, le marcó. Ledesma tiene ahora el desafío al alcance de la mano, aunque el objetivo principal es sumar. Si el cero vuelve a aparecer durante los 90 minutos, mucho mejor.
Más allá de las estadísticas individuales, Instituto necesita sostener todo lo bueno que viene mostrando en este semestre. Recuperar la punta es un incentivo fuerte, pero también lo es seguir acumulando puntos para la tabla anual, donde la Gloria pelea por meterse en una copa internacional. Cada unidad puede pesar cuando llegue la hora de hacer las cuentas.
Con respecto al equipo que viene de vencer 1-0 a San Lorenzo, todo indica que Flores no hará demasiadas modificaciones. El cambio más probable pasa por el regreso de Alex Luna en lugar de Jeremías Lázaro. El ex Independiente evolucionó del golpe que sufrió frente a Platense por la Copa Argentina y tendría chances de volver a ser titular.
El atacante oriundo de Rafaela había sido convocado para el partido ante San Lorenzo de Almagro y fue esperado hasta último momento, pero quedó marginado. Su lugar lo ocupó Lázaro, quien podría salir de la formación si Luna está en condiciones de regresar desde el inicio.
Instituto sabe que después habrá tiempo para pensar en lo que viene. Tras la visita a Unión, recibirá el lunes a Estudiantes de Río Cuarto en Alta Córdoba, donde buscará otra alegría para su gente.
Pero eso será después. En una temporada en la que cada fecha puede mover tablas, Instituto sabe que no hay margen para regalar puntos. Primero está Santa Fe. Primero, Unión. Allí la Gloria tendrá otra final: recuperar la punta, sumar para la tabla anual y demostrar que este buen momento no es una racha pasajera. No puede mirar más allá de este lunes.
El once de La Gloria en Santa Fe: Marcos Ledesma; Fernando Alarcón, Leonel Mosevich y Jonathan Galván; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Matías Gallardo y Diego Sosa; Jhon Córdoba, Matías Tissera y Alex Luna o Jeremías Lázaro.