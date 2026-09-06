San Lorenzo derrotó 1-0 a Talleres de Córdoba este sábado en el estadio Pedro Bidegain, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura. Alexis Cuello marcó el único gol del encuentro durante el segundo tiempo.
San Lorenzo volvió al triunfo y venció 1-0 a Talleres
Alexis Cuello convirtió el único gol en el Nuevo Gasómetro. La visita terminó con diez jugadores por la expulsión de Matías Galarza.
El Ciclón afrontó el compromiso con Walter Perazzo como entrenador interino, luego de la salida de Néstor “Pipo” Gorosito y mientras se prepara para el regreso de Rubén Darío Insúa. Talleres, por su parte, tuvo a Omar De Felippe en el banco tras la salida de Jorge Sampaoli.
Un primer tiempo sin goles
Talleres contó con una de sus mejores aproximaciones a los 34 minutos mediante un tiro libre de Juan Sforza, que José Devecchi logró desviar al córner. Agustín Álvarez Martínez también había probado previamente con un remate que se fue por encima del arco.
A los 10 minutos, el encuentro fue detenido para realizar un aplauso en homenaje a Lionel Messi, quien días atrás anunció su retiro de la Selección argentina después de 21 años con la camiseta albiceleste.
La expulsión cambió el partido
San Lorenzo estuvo cerca de abrir el marcador a los seis minutos del complemento. Ezequiel Herrera ensayó una tijera y Gabriel Báez consiguió despejar de cabeza sobre la línea para evitar el gol del conjunto local.
La situación de Talleres se complicó a los 12 minutos, cuando Matías Galarza recibió su segunda tarjeta amarilla por una infracción sobre Facundo Farías y dejó al equipo cordobés con diez futbolistas.
Cuello aprovechó el rebote
Cinco minutos después llegó el único gol de la noche. Tras un córner, Ignacio Perruzzi mantuvo la pelota dentro del área y Danilo Arboleda cabeceó hacia el arco. Ezequiel Unsain rechazó el remate y Cuello apareció para aprovechar el rebote y establecer el 1-0.
San Lorenzo tuvo la oportunidad de ampliar la diferencia sobre el cierre. Enzo Salas quedó frente al arco, enganchó y decidió rematar pese a contar con Perruzzi como alternativa de pase, pero su disparo terminó afuera.
Cómo quedaron y lo que viene
Con la victoria, San Lorenzo alcanzó los 10 puntos en ocho presentaciones y se ubicó en el noveno puesto de la Zona A. En la próxima jornada visitará a Independiente en el estadio Ricardo Enrique Bochini.
Talleres, en tanto, deberá recibir a Unión de Santa Fe el próximo sábado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por la novena fecha del Torneo Clausura.