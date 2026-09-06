San Lorenzo volvió al triunfo y venció 1-0 a Talleres

CUELLO METIÓ EL 1-0 PARA SAN LORENZO



El delantero del Ciclón aprovechó los rebotes dentro del área y marcó el gol ante Talleres.



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