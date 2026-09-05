Este lunes a las 21.15 en López y Planes

Unión quiere bajar al puntero con el goleador de Argentina

Cristian Tarragona es “Tarra-gol” en serio: marcó 15 en todo el año, seguido por Módica, Caicedo y Ávalos. “Tarragona es buenísimo, es crack, un nueve muy completo, que te liquida", dijo Malcorra.