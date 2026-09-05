Se hizo larga la espera después de esa última balacera en la red que lo convirtió a Cristian Tarragona en goleador, símbolo, capitán, jugador-hincha e ídolo en modo 5K en el Mundo Unión.
Unión quiere bajar al puntero con el goleador de Argentina
Cristian Tarragona es “Tarra-gol” en serio: marcó 15 en todo el año, seguido por Módica, Caicedo y Ávalos. “Tarragona es buenísimo, es crack, un nueve muy completo, que te liquida", dijo Malcorra.
En el nombre del gol...Tarragona
El reloj gambetea las horas para llegar a este lunes 7 de septiembre a las 21.15 en el 15 de Abril. Enfrente estará, nada más y nada menos, el sorpresivo puntero que es Instituto de Córdoba.
En una semana “vendedora” por López y Planes (se concretó la salida de Maizon Rodríguez al Krasnodar de Rusia y se acordó con Belgrano de Córdoba la venta parcial del golero Thiago Cardozo), Leo Madelón concentró sus energías en preparar a sus soldados para lo que será otra dura batalla futbolera en la Avenida.
No hay dudas, más allá de los retoques en la cueva y la confirmación de Malcorra, que la carta brava que pone en campo el ex 10 del ‘89 es la capacidad goleadora de Cristian Tarragona. Es un momento excepcional del jugador-hincha, el que paga con kilos de yerba cuando lo asisten.
Consolidado con 15 gritos como el goleador criollo de la temporada y elegido, sin discusión, como el mejor jugador de la última fecha, “Tarra-gol” rompe el molde de la lógica: celebra un gol con la rojiblanca a bastones cada dos partidos que juega el Unión de Madelón.
"Tenía muchas ganas de volver, de estar acá, por suerte se pudo dar. Está Leo (Madelón) y uno trata de disfrutar y seguir aprendiendo.
Por suerte tenemos a (Cristian) Tarragona, que es buenísimo, es crack. Nosotros tratamos de ayudarlo, pero es un nueve muy completo, que te liquida", dijo “Nacho” Malcorra hace apenas algunas horas a medios nacionales.
Con esa ametralladora del gol que es Tarragona, el Tate sabe que enfrente estará un equipo duro, con un entrenador laburante y que es el sorpresivo puntero de la zona con 16 unidades en siete fechas.
Hace mucho tiempo que el hincha y el socio de Unión no consagran con la palabra “ídolo”, con todo lo que ello implica, como pasa en este momento con Tarra-gol. Un jugador-hincha que muchas veces “sonó” en Unión y que cuando lo concretó fue a firmar su contrato con toda la familia vestida con la camiseta del Tate.
Del lado de Instituto, el rival de este lunes, Alex Luna, es la gran figura de la Gloria y uno de los jugadores más desequilibrantes del fútbol argentino, que a su vez atravesó un mercado de pases muy particular. Desde el comienzo, su nombre apareció entre las principales posibilidades de transferencia y los rumores no tardaron en multiplicarse.
Hubo versiones de todo tipo: algunas ciertas y otras apenas “humo”, como suele decirse en el ambiente. Los días fueron pasando y lo que en algún momento parecía una venta inminente finalmente no se concretó.
Aunque los mercados de Brasil y México permanecerán abiertos hasta el 11 de septiembre, en Instituto aseguran que Luna continuará en el club.
En una decisión que priorizó lo deportivo por encima de una venta inmediata, el presidente Juan Manuel Cavagliatto rechazó las propuestas que llegaron por el futbolista. El objetivo es que continúe siendo la estrella del equipo dirigido por Diego Flores, que marcha como líder de la Zona A del Torneo Clausura.
Lo formó Rafaela, lo disfruta La Gloria
Instituto con Luna tiene un plus. Y todos lo saben. En ese contexto, y ya con la confirmación de que seguirá en Alta Córdoba, Luna decidió agradecerle públicamente a Cavagliatto.
El enganche subió a una historia de Instagram una fotografía en la que ambos aparecen conversando en el predio La Agustina, mate de por medio. “El que me cuidó y confió en mí desde el día uno”, escribió el “10”.
La publicación sorprendió a todos, incluso al propio Cavagliatto, que no esperaba semejante gesto del futbolista. Muchos imaginaban que Luna podía estar molesto o desilusionado por una transferencia que finalmente no se produjo. Sin embargo, su reacción fue exactamente la contraria.
Entre el jugador y la máxima autoridad de Instituto existe una relación de mucha cercanía. El presidente lo aconseja, lo acompaña y estuvo cerca de él desde su llegada al club. El representante de Luna es Adrián Ruocco, quien supo manejar la carrera de Carlos Tevez y actualmente también trabaja con Valentín Barco, entre otros futbolistas.
Sin embargo, los ofrecimientos que acercó durante este mercado estuvieron lejos de satisfacer las pretensiones de Instituto. En Alta Córdoba consideran que Luna puede convertirse en la transferencia más importante de la historia de la institución.
La Gloria adquirió el 80 por ciento de su ficha y no está dispuesta a desprenderse de su figura por una cifra inferior a la que considera justa.
El exjugador de Atlético de Rafaela e Independiente atraviesa un momento extraordinario a sus 22 años. Incluso él entendía que podía ser la oportunidad indicada para dar el salto. Pero deberá esperar unos meses más.
Mientras tanto, continuará llevando la camiseta número “10” de Instituto. Luna se siente cómodo y respaldado por Cavagliatto y por un club que lo cobijó, le dio confianza y en el que comienza a ganarse un lugar especial entre los hinchas.
La gente ya dio una muestra de ese vínculo cuando coreó su nombre durante el partido ante Gimnasia de Mendoza, algo poco frecuente en Alta Córdoba. Luna se queda. Y su historia con Instituto todavía tiene varios capítulos por escribir.