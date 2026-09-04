En la misma semana que Unión cerró una interesante venta internacional del zaguero Maizon Rodríguez al Krasnodar de Rusia, en Córdoba los medios hablan de “la compra de Belgrano por el arquero Thiago Cardozo”. Por lo que pudo averiguar El Litoral, Sphan y Artime avanzaron pero la operación no está cerrada.
Unión acordó con Belgrano la venta de Cardozo: falta lo de Thiago con la “B”
En Córdoba dan como cerrada la compra pero falta algo importante: el 35 del jugador con la dirigencia del “Pirata”. Unión recibe medio palo, cierra la deuda por Colazo y también cumple con una deuda con el “1”.
Concretamente, con el acuerdo del Tate con el “Pirata” por el 65 de la ficha, ahora el gran dilema es cerrar el porcentaje restante que quedó en manos del golero cuando salió de Peñarol de Montevideo para llegar a Unión.
Ahora falta que arregle Cardozo
¿El problema?: el club ofrece pagar es monto en los próximos cuatro meses de contrato (2026-2030) y agregarlo al salario mensual del arquero. Del otro lado, piden dinero.
A priori, la dirigencia de Unión acordó tres puntos importantes con Belgrano por el 65 de la ficha que tenía el Tate: 1) Un ingreso de 500.000 dólares; 2) Cancelar la deuda de 200.000 dólares por la compra del “Huevo” Colazo; 3) Poder cancelar una deuda por premios que está documentada con Thiago Cardozo. “Es un poco más de 700.000 dólares”, dicen en López y Planes.
Ahora, no es menor el dato que falta: que pueda acordar Luis Fabián Artime, presidente del celeste campeón, con la representación del golero charrúa. En su momento, la propuesta no prosperó.
¿El motivo?: Belgrano ofrece pagar ese 35 por ciento restante, que está en manos del arquero, en 48 cuotas que son los cuatro años de contrato: 2026-2030. O sea, agregar el monto de esa compra en los salarios de Thiago Cardozo.
En un primer momento, cuando Belgrano empezó a negociar con las dos partes (Unión y Thiago), hubo una negativa de parte de la representación del uruguayo. “Lo de Unión y Belgrano, ya está. Pero no se puede avanzar en el acuerdo final si ahora no se arregla la parte de Thiago Cardozo”, avisan ante la consulta de El Litoral.
En el mismo rubro de posibles ingresos en el Mundo Unión, todo parece indicar que ahora sí caerá un regalo del cielo. Es que los medios más importantes que sigue a Boca hablan de la inminente salida de Kevin Zenón, cuyo 80 por ciento es del club de Riquelme y el otro 20 restante del Tate.
Ese famoso 20 por ciento de Zenón
“Kevin Zenón podría estar transitando sus últimas horas como jugador de Boca. Luego de convertir un penal clave en la definición de los octavos de final de la Copa Argentina ante Vélez, el volante de 25 años está próximo a convertirse en nuevo refuerzo de Atlas de México en este mercado de pases”, afirma TyC Sports.
El equipo dirigido por Hernán Crespo, que está interesado en el zurdo hace tiempo, mejoró las condiciones propuestas y avanzó en las negociaciones con el Xeneize para quedarse con sus servicios a préstamo por un año.
El punto a tener en cuenta es que la operación, en los términos que se manejan a esta altura de las conversaciones, contempla una opción de compra del 60% del pase que se convertirá en obligatoria en caso de que Zenón cumpla ciertos objetivos.
Justamente este apartado final es la clave que hace que el posible pase de Zenón a Atlas haya aumentado sus chances considerablemente.
Si bien las partes todavía no alcanzaron un acuerdo total, las charlas se encaminan hacia buen puerto y las próximas horas pueden ser claves para definir el futuro del ex jugador de Unión, por quien Boca desembolsó 3.5 millones de dólares por el 80 por ciento de su ficha en enero de 2024.
Lo cierto es que el club mexicano ya había enviado una oferta de préstamo con opción de compra hace algunos días, pero desde Boca la habían rechazado.
Sin embargo, las tratativas continuaron y las partes se acercaron a partir de la inclusión de una obligación de compra -en base a objetivos alcanzables-, requisito que pretendía la dirigencia de La Ribera. El jugador dio el visto bueno y está a un paso de cambiar de rumbo.
“De lo que le ingrese a Boca por el rubro y monto que fuera, el 20 por ciento va a parar a las cuentas de Unión”, avisan desde López y Planes.
Así, Unión cerraría una semana donde sigue oxigenando sus cuentas: la venta total de Maizon Rodríguez al Krasnodar de Rusia, la venta de Thiago Cardozo a Belgrano de Córdoba y el ingreso proporcional de la salida mexicana del zurdo Kevin Zenón desde Boca al Atlas.