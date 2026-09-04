Más de 700.000 dólares por el 65 de la ficha

Unión acordó con Belgrano la venta de Cardozo: falta lo de Thiago con la “B”

En Córdoba dan como cerrada la compra pero falta algo importante: el 35 del jugador con la dirigencia del “Pirata”. Unión recibe medio palo, cierra la deuda por Colazo y también cumple con una deuda con el “1”.