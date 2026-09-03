Por un lado, Unión informó oficialmente la venta del ciento por ciento de Maizon Rodríguez al Krasnodar de Rusia, aclarando que el club posee la mitad de los derechos económicos que fueron adquiridos el año pasado a Juventud Las Piedras por una cifra que superó los 800 mil dólares.
Unión: Maizon, su reemplazante y la venta de Cardozo a Belgrano
El club informó oficialmente la cesión del defensor uruguayo pero sin dar a conocer la cifra del traspaso (Unión tenía un 50 por ciento del pase). Respecto del arquero, Belgrano adquirió su pase, cuyo préstamo finalizaba en diciembre.
No se dieron a conocer las cifras y, de acuerdo a lo que se pudo saber, existe un pacto de confidencialidad con relación al monto total en el que se realizó la operación, que en un principio se mencionó que podría rondar los 4 millones de dólares por la totalidad del pase del defensor oriental.
Por otro lado, Belgrano de Córdoba cerró de manera definitiva una de las negociaciones más importantes de su mercado de pases. La dirigencia del club de Alberdi alcanzó un acuerdo total con Unión para adquirir el 65% de los derechos económicos del arquero uruguayo Thiago Cardozo, quien se consolidó como una de las máximas figuras del equipo.
Belgrano adquiere a Thiago Cardozo
La operación se habría concretado por una cifra cercana a los 700.000 dólares limpios para la institución santafesina. De esta manera, el "Pirata" logró destrabar la continuidad del guardameta tras una intensa renegociación. Originalmente, el préstamo estipulaba una opción de compra que ascendía a los 1,2 millones de dólares, un monto que la comisión directiva cordobesa consideró excesivo, decidiendo no ejecutarlo en los términos iniciales.
Detalles de la negociación por Cardozo
En el tire y afloje entre los clubes influyeron deudas cruzadas, entre las que destaca un saldo a favor de Belgrano por el pase del delantero Agustín Colazo. Tras pulir esos detalles financieros y acordar la ingeniería del pago, la negociación llegó a buen puerto.
Con el acuerdo sellado entre los clubes, Cardozo rubricará un nuevo contrato de largo plazo que lo vinculará a la institución celeste hasta diciembre de 2028, asegurando el arco pirata de cara a los próximos desafíos locales e internacionales.
Unión busca reemplazo para Rodríguez
Volviendo a la salida de Maizon Rodríguez, Unión baraja alternativas para incorporar un jugador en su lugar. No será por el cupo, ya que el mismo expiró el miércoles, sino por el que se abrió ante la lesión de Vargas, quien será operado el lunes en Buenos Aires de los ligamentos cruzados.
Surgieron posibilidades y una de ellas es la del defensor de Racing, Nazareno Colombo. El zaguero, de 27 años, que integró una selección juvenil que fue dirigida por Lionel Scaloni en L’Alcudia en 2018, antes de que se hiciera cargo de la selección mayor, es suplente en la Academia y tuvo buenas temporadas, sobre todo en Defensa y Justicia.
También surgió el nombre de un jugador de un club grande, de mucho nombre, pero es imposible desde lo económico, aún teniendo en cuenta que ese club podría hacerse cargo de una parte de su sueldo.
Es un puesto de la cancha en el que Unión necesita sumar algún futbolista. Quedó Ludueña (con 45 partidos en Primera), Rocha (el uruguayo que llegó en este mercado de pases y que es una incógnita saber su verdadera respuesta cuando le toque jugar, ya que apenas lo hizo un puñado de minutos ante Aldosivi), Fagioli, Aimar e Isla, que son juveniles y de los que solamente Fagioli tuvo la experiencia de jugar en dos partidos.
Se fueron varios jugadores que podían jugar en esa posición: Paz, Fascendini, Corbalán y Maizon Rodríguez. Por ende, el puesto de zaguero central se quedó sin cantidad y también habrá que decir que, al menos, perdió potencial. Dependerá del rendimiento que tengan los que se quedaron y el que, eventualmente, pueda llegar a la institución.