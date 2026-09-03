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Unión: Maizon, su reemplazante y la venta de Cardozo a Belgrano

El club informó oficialmente la cesión del defensor uruguayo pero sin dar a conocer la cifra del traspaso (Unión tenía un 50 por ciento del pase). Respecto del arquero, Belgrano adquirió su pase, cuyo préstamo finalizaba en diciembre.