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Maximiliano Pullaro
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Torneo Diego Barisone

La fiesta de los chicos ya se vive a pleno

Con el sol como aliado, familias y equipos de toda la región disfrutan de un torneo que es mucho más que fútbol: es una fiesta de sueños y emociones.

El predio CIFFU se convierte en el escenario ideal para que jóvenes talentos del fútbol muestren su destreza en un torneo que ya es tradición en la región. Fotos: Manuel Fabatía.El predio CIFFU se convierte en el escenario ideal para que jóvenes talentos del fútbol muestren su destreza en un torneo que ya es tradición en la región. Fotos: Manuel Fabatía.
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La décima edición del tradicional torneo infantil puso primera en el predio CIFFU. Equipos de Santa Fe y la región, familias y mucha ilusión le dieron color a una jornada que disfrutó de un clima primaveral. Este viernes se disputará la segunda fecha, el sábado será el turno de la tercera y el domingo llegarán las grandes finales en el estadio 15 de Abril.

La pelota comenzó a rodar y con ella también volvió a encenderse una de las grandes fiestas del fútbol infantil santafesino. El Torneo Diego Barisone puso en marcha su décima edición en el predio CIFFU, que durante toda la jornada se vistió de fútbol, encuentros, emociones y sueños.

torneo barisone 2026 Fotos: Manuel Fabatía.Equipos infantiles de Santa Fe y alrededores participan en el Torneo Diego Barisone, que se desarrolla en el predio CIFFU con un clima ideal para el fútbol. Fotos: Manuel Fabatía.

Desde temprano, los distintos campos de juego recibieron a equipos provenientes de clubes de Santa Fe y de diferentes puntos de la región. Las canchas lucieron en óptimas condiciones y fueron el escenario ideal para que los protagonistas absolutos de la jornada pudieran disfrutar de aquello que más los apasiona: jugar al fútbol.

El sol acompañó durante buena parte de la jornada y regaló una tarde casi primaveral. El público, aunque todavía en una cantidad moderada, se acercó para acompañar a los pequeños futbolistas. Padres, familiares y allegados siguieron cada partido desde los costados de las canchas, celebrando los goles y alentando en cada jugada.

El Torneo Diego Barisone 2023 comenzó en el predio CIFFU de Santa Fe, convocando a equipos infantiles de la región para vivir una fiesta del fútbol. Fotos: Manuel Fabatía.El Torneo Diego Barisone 2023 comenzó en el predio CIFFU de Santa Fe, convocando a equipos infantiles de la región para vivir una fiesta del fútbol. Fotos: Manuel Fabatía.

Porque en el Diego Barisone cada gol tiene un valor especial. Cada festejo representa mucho más que una conquista dentro de un partido. Para los chicos significa cumplir un pequeño sueño, compartir con sus compañeros, representar a sus clubes y sumar una experiencia que seguramente quedará guardada para siempre.

Una fiesta que crece

La primera jornada dejó sensaciones positivas. El movimiento constante de jugadores, entrenadores y familias permitió observar desde el comienzo la magnitud que adquirió este certamen, que con el paso de los años se transformó en una cita tradicional para el fútbol formativo de la región.

torneo barisone 2026 Fotos: Manuel Fabatía.El Torneo Diego Barisone reúne a equipos de Santa Fe y la región en una competencia que celebra el fútbol infantil con jornadas llenas de pasión y camaradería. Fotos: Manuel Fabatía.

“Estamos viviendo la fiesta de los chicos en el torneo más importante de la región”, expresó Ezequiel Tobaldo, uno de los integrantes de la organización, sintetizando el espíritu que rodea a esta competencia.

Y justamente los chicos son quienes le dan sentido a todo. Corren detrás de la pelota, se abrazan después de un gol, festejan un triunfo como si fuera una final y rápidamente dejan atrás una derrota para volver a pensar en el próximo partido. Esa pasión, genuina y contagiosa, vuelve a ser el principal atractivo del Diego Barisone.

torneo barisone 2026 Fotos: Manuel Fabatía.Equipos infantiles de Santa Fe y alrededores participan en el Torneo Diego Barisone, que se desarrolla en el predio CIFFU con un clima ideal para el fútbol. Fotos: Manuel Fabatía.

La décima edición ya es una realidad y el certamen volvió a instalarse con fuerza en el calendario deportivo santafesino. Más de una generación pasó por sus canchas y muchas historias comenzaron allí, en un torneo que tiene al fútbol infantil como protagonista y que también representa un espacio de encuentro entre clubes y familias.

Camino a las finales

La competencia tendrá continuidad este viernes, cuando se dispute durante toda la jornada la segunda fecha. Los equipos volverán a salir a la cancha con el objetivo de seguir avanzando en el certamen y acercarse a las instancias decisivas.

torneo barisone 2026 Fotos: Manuel Fabatía.El predio CIFFU se convierte en el escenario ideal para que jóvenes talentos del fútbol muestren su destreza en un torneo que ya es tradición en la región. Fotos: Manuel Fabatía.

El sábado será el turno de la tercera jornada, también durante todo el día. Allí comenzarán a definirse los protagonistas que tendrán el privilegio de jugar las finales.

El gran cierre llegará el domingo por la tarde, nada menos que en el estadio 15 de Abril. El escenario que tantas veces recibió grandes partidos del fútbol profesional volverá a abrir sus puertas para que los más chicos puedan vivir una experiencia inolvidable.

torneo barisoneEl Torneo Diego Barisone 2023 comenzó en el predio CIFFU de Santa Fe, convocando a equipos infantiles de la región para vivir una fiesta del fútbol. Fotos: Manuel Fabatía.

Así transcurrió el primer día del Diego Barisone. Con fútbol, sol, camisetas de todos los colores, goles, abrazos y una enorme ilusión. La décima edición ya está en marcha y promete varios capítulos más de una fiesta que, por encima de cualquier resultado, celebra aquello que verdaderamente importa: que los chicos jueguen, disfruten y sean felices detrás de una pelota.

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