Federal Amateur - Región Litoral Sur

Ciclón Racing fue contundente y dejó sin nada a Cosmos FC

El Lagunero se impuso 3 a 1 ante Cosmos FC en el Predio Nery Pumpido, por una nueva jornada del certamen nacional. Lautaro Obregón, en dos oportunidades, y Walter Gómez marcaron para el equipo de Carlos García, mientras que Ramiro Rodríguez descontó para el conjunto dirigido por Martín Binni. En San Justo, Colón y Sanjustino igualaron 1 a 1.