El Lagunero golpeó en los momentos justos
Ciclón Racing fue contundente y dejó sin nada a Cosmos FC
El Lagunero se impuso 3 a 1 ante Cosmos FC en el Predio Nery Pumpido, por una nueva jornada del certamen nacional. Lautaro Obregón, en dos oportunidades, y Walter Gómez marcaron para el equipo de Carlos García, mientras que Ramiro Rodríguez descontó para el conjunto dirigido por Martín Binni. En San Justo, Colón y Sanjustino igualaron 1 a 1.
En una tarde de domingo que tuvo fútbol de alto vuelo en el Predio Nery Pumpido, Ciclón Racing consiguió una victoria de enorme valor al derrotar 3 a 1 a Cosmos FC, en el marco del Torneo Federal Amateur, Región Litoral Sur.
El equipo conducido por Carlos García mostró contundencia, supo aprovechar las situaciones que tuvo a su favor y terminó quedándose con tres puntos que le permiten mirar con optimismo lo que viene en la competencia nacional.
Del otro lado, Cosmos FC, dirigido por Martín Binni, buscó ser protagonista, tuvo sus momentos y logró llegar al descuento, pero no pudo sostener la reacción frente a un rival que fue más efectivo.
Con arbitraje de Nicolás Mottier, el encuentro tuvo un ritmo intenso y por momentos fue de ida y vuelta. Ciclón Racing encontró respuestas en sus hombres de ataque y consiguió marcar diferencias en momentos determinantes del partido.
La figura goleadora de la jornada para el Lagunero fue Lautaro Obregón. El delantero apareció en dos oportunidades para darle forma a una victoria que terminó siendo contundente. El otro tanto del conjunto visitante fue convertido por Walter Gómez, quien también tuvo su cuota de protagonismo para sentenciar el resultado.
Cosmos FC, pese a encontrarse en desventaja, no bajó los brazos. El conjunto local siguió buscando y encontró el descuento a través de Ramiro Rodríguez, que puso nuevamente al equipo en partido. Sin embargo, Ciclón Racing no perdió el control del encuentro y terminó asegurando una victoria por 3 a 1.
El resultado significó un duro golpe para Cosmos, que hizo el esfuerzo para mantenerse en competencia pero finalmente se quedó con las manos vacías. Para Ciclón, en cambio, fue una actuación que ratificó que la contundencia puede convertirse en una de las principales armas en un torneo donde cada punto tiene un enorme valor.
Empate en San Justo y lo que viene
La jornada también tuvo como escenario a San Justo, donde se disputó uno de los clásicos de la región. Colón de San Justo y Sanjustino terminaron igualando 1 a 1, en un encuentro que tuvo sus dos goles durante la primera etapa.
Para el conjunto conducido por Mauricio Chiementín, Claudio Albarracín fue el encargado de abrir el marcador. Colón logró ponerse en ventaja y parecía encontrar el camino para quedarse con el clásico, pero Sanjustino reaccionó rápidamente y llegó al empate.
Matías Benegas fue quien marcó para el conjunto rojiblanco, estableciendo el 1 a 1 que terminaría siendo definitivo. Así, ambos equipos repartieron puntos en un partido intenso y equilibrado, en el que ninguno consiguió sacar la diferencia necesaria para quedarse con la victoria.
Con los resultados de la fecha, los representantes de la Liga Santafesina continúan transitando una competencia exigente, donde cada jornada comienza a adquirir una importancia decisiva de cara a la clasificación.
Ahora será momento de pensar en la próxima fecha. Ciclón Racing tendrá jornada libre, por lo que contará con tiempo para recuperar energías y preparar su próximo compromiso. Cosmos FC, en tanto, tendrá que salir a la ruta: visitará a Juventud de Esperanza en busca de una recuperación que le permita volver a sumar.
El próximo fin de semana habrá nuevamente acción para Colón SJ. El conjunto de Chiementín deberá trasladarse hasta Esperanza para enfrentar a San Lorenzo. Sanjustino, por su parte, tendrá fecha libre.
La competencia regional comienza a entrar en una etapa en la que cada punto vale oro. Ciclón Racing dio un paso importante con una victoria sólida ante Cosmos FC, mientras que el empate entre Colón SJ y Sanjustino dejó abierta la pelea para lo que viene.