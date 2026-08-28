El miércoles fue un día especial para el fútbol juvenil y para todos aquellos que hicieron posible que la Selección Argentina Sub 15 llegara a Santa Fe, compartiera una jornada inolvidable con los chicos de la Liga Santafesina y disputara un encuentro amistoso de alto vuelo en el estadio Brigadier General Estanislao López.
La Legislatura reconoció a la Selección Argentina Sub 15
En una jornada cargada de emociones, la Cámara de Senadores y Diputados de Santa Fe distinguió al seleccionado juvenil argentino por su presencia en la provincia y declaró de interés general el subcampeonato mundial obtenido en julio. También fueron reconocidas la Liga Santafesina y la Liga Departamental San Martín. El cierre perfecto fue en el estadio Brigadier López, donde Argentina venció 4 a 1 al combinado santafesino.
Antes de que la pelota comenzara a rodar en el escenario de Colón, la delegación del combinado nacional fue recibida en la Legislatura de la provincia de Santa Fe, donde se llevó adelante un acto de reconocimiento a jugadores, cuerpo técnico y dirigentes.
Un reconocimiento que trascendió al fútbol
La ceremonia se desarrolló durante el mediodía y fue organizada por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados de la provincia.
El acto estuvo encabezado por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, quien estuvo acompañado por los senadores Rodrigo Borla, representante del departamento San Justo, y Esteban Motta, del departamento San Martín.
La presencia de la Selección Argentina Sub 15 en territorio santafesino fue valorada como un acontecimiento de enorme importancia, no solamente por la posibilidad de observar de cerca a una de las categorías juveniles del fútbol argentino, sino también por el mensaje que significa acercar a los jóvenes talentos a experiencias de esta magnitud.
Del reconocimiento participaron todos los integrantes del plantel juvenil argentino, junto al entrenador Adrián Gallará y su cuerpo técnico.
También estuvieron presentes Ariel Sclafani, director de Partidos de la Liga Profesional de Fútbol; Cristian D’Amico, asesor de Presidencia de AFA; Fabián Lovato, secretario de Selecciones Juveniles; Martín Camarero, delegado de AFA, y Enrique Cesana, director de Selecciones Juveniles.
La ceremonia permitió, además, poner en valor el trabajo silencioso de dirigentes y organismos que hicieron posible la llegada del seleccionado nacional a Santa Fe.
La Liga Santafesina, protagonista de una jornada histórica
En ese contexto, la Legislatura también distinguió a la Liga Santafesina de Fútbol, institución que tuvo un papel fundamental en la organización de la visita y del partido frente al seleccionado juvenil de la Liga.
La entidad liguista estuvo representada por su presidente, Leandro Birollo, y el secretario Luis López, quienes recibieron el reconocimiento en representación de toda la comunidad que integra la Liga Santafesina.
También fue reconocida la Liga Departamental San Martín, presidida por Juan Dertiano, teniendo en cuenta que el seleccionado argentino continuará su recorrido por la provincia y este viernes disputará un nuevo encuentro en San Jorge frente al combinado de la Liga Departamental San Martín.
Como parte del acto, la Legislatura santafesina declaró además de interés general el subcampeonato conseguido por la Selección Argentina en la Copa del Mundo disputada durante julio en Estados Unidos, México y Canadá.
De esta manera, el reconocimiento no quedó solamente circunscripto a la visita del Sub 15, sino que también alcanzó a una conquista internacional que vuelve a colocar al fútbol argentino en un lugar de privilegio.
La delegación nacional recibió con enorme satisfacción el gesto institucional. Jugadores, entrenadores y dirigentes se mostraron agradecidos por la recepción y por el reconocimiento, en una jornada que tuvo como principal objetivo destacar los valores deportivos, el esfuerzo y el compromiso que representa vestir la camiseta argentina.
Pero todavía faltaba la frutilla del postre
Horas después, el estadio Brigadier López se vistió de fiesta para recibir a los dos seleccionados. De un lado, los jóvenes representantes de la Liga Santafesina.
Del otro, la Selección Argentina Sub 15. Un escenario de Primera División, una camiseta celeste y blanca y la ilusión de decenas de chicos que tuvieron la posibilidad de medirse ante futbolistas que representan al país.
El resultado quedó para la estadística: Argentina se impuso por 4 a 1. Pero la verdadera victoria estuvo en haber generado un encuentro que difícilmente los protagonistas olviden.
Para los chicos santafesinos fue una experiencia única. Para la Selección Argentina, una nueva oportunidad de seguir creciendo y preparándose. Y para la Liga Santafesina, una jornada que confirmó que el trabajo dirigencial, el fútbol formativo y la articulación institucional pueden abrir puertas enormes.
La visita del Sub 15 dejó mucho más que un partido. Dejó imágenes, experiencias y vínculos que permanecerán en la memoria de quienes fueron parte de una jornada en la que la camiseta argentina fue reconocida en la Legislatura y defendida, horas después, dentro de una cancha santafesina.