Una visita de gran impacto

La Legislatura reconoció a la Selección Argentina Sub 15

En una jornada cargada de emociones, la Cámara de Senadores y Diputados de Santa Fe distinguió al seleccionado juvenil argentino por su presencia en la provincia y declaró de interés general el subcampeonato mundial obtenido en julio. También fueron reconocidas la Liga Santafesina y la Liga Departamental San Martín. El cierre perfecto fue en el estadio Brigadier López, donde Argentina venció 4 a 1 al combinado santafesino.