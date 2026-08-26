Partido de selecciones Sub 16 y Sub 15

Partido de selecciones Sub 16 y Sub 15

En una jornada que quedará guardada en la memoria de los chicos de la región, el seleccionado de la Liga Santafesina enfrentó a la Selección Argentina Sub 15 en el estadio Brigadier López. Fue triunfo nacional por 4 a 1, pero el resultado quedó en segundo plano frente a la experiencia inolvidable que vivieron todos los protagonistas.