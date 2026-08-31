Fútbol Femenino

Naila Zaninetti, de Unión al Mundial Sub 20 con la Selección Argentina

La arquera surgida en Recreo y actualmente en Unión fue confirmada en la lista oficial del seleccionado argentino que disputará el Mundial Sub 20 en Polonia, del 5 al 27 de septiembre. Un reconocimiento a su esfuerzo, constancia y crecimiento, que también pone a Santa Fe y al fútbol femenino tatengue en el escenario mundial.