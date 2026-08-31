Naila Zaninetti vive uno de esos momentos que quedan para siempre en la memoria. La arquera de Unión fue confirmada en la lista oficial de la Selección Argentina Sub 20 que disputará el Mundial de la categoría en Polonia, del 5 al 27 de septiembre, y este lunes emprende el viaje rumbo a Europa para cumplir uno de los grandes sueños de su carrera.
Naila Zaninetti, de Unión al Mundial Sub 20 con la Selección Argentina
La arquera surgida en Recreo y actualmente en Unión fue confirmada en la lista oficial del seleccionado argentino que disputará el Mundial Sub 20 en Polonia, del 5 al 27 de septiembre. Un reconocimiento a su esfuerzo, constancia y crecimiento, que también pone a Santa Fe y al fútbol femenino tatengue en el escenario mundial.
La santafesina, nacida futbolísticamente en Recreo y actualmente defendiendo la camiseta rojiblanca, será parte de una experiencia única.
Su convocatoria no sólo representa un reconocimiento personal, sino también un orgullo para Unión, para la Liga Santafesina y para toda la región, que tendrá a una de sus jóvenes deportistas representando al país en la máxima competencia mundial de la categoría.
Trabajo, sacrificio y una recompensa enorme
La presencia de Zaninetti en el Mundial es el resultado de meses de trabajo, entrenamientos, concentración y compromiso junto al seleccionado argentino. La arquera fue atravesando distintas etapas de preparación hasta ganarse un lugar entre las elegidas para integrar el plantel que afrontará el desafío internacional.
El camino recorrido tuvo como protagonistas al esfuerzo y la perseverancia. Cada entrenamiento, cada partido y cada jornada de preparación fueron construyendo una oportunidad que finalmente se transformó en realidad.
Ahora, el desafío será ponerse la camiseta celeste y blanca y disfrutar de una competencia que reunirá a las mejores selecciones del mundo.
Desde el fútbol femenino de Unión celebraron especialmente la convocatoria y destacaron que la llegada de Naila al Mundial es consecuencia de su esfuerzo, constancia y compromiso. Una historia que comenzó en la región y que hoy tendrá continuidad a miles de kilómetros de Santa Fe.
Una arquera que lleva a Santa Fe al mundo
Para Unión, contar con una futbolista en un Mundial representa también una señal del crecimiento que viene experimentando el fútbol femenino de la institución. La camiseta rojiblanca estará presente en Polonia a través de una jugadora que se formó en nuestra zona y que logró abrirse camino hasta alcanzar una convocatoria de enorme trascendencia.
La familia de Naila, con el padrinazgo de Alejandro, disfruta este momento tan especial y acompaña de cerca a una deportista que encontró en el fútbol una pasión y que ahora tiene la posibilidad de vivir una experiencia inolvidable.
Del 5 al 27 de septiembre, Polonia será el escenario de una nueva Copa del Mundo Sub 20. Allí estará Naila Zaninetti, con los guantes listos, la ilusión intacta y una bandera que también será santafesina. Porque cuando una jugadora surgida de nuestra región llega tan lejos, el orgullo es de todos.