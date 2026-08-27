El Torneo Clausura Lautaro Fagioli de la Primera A de la Liga Santafesina puso en marcha este miércoles su segunda fecha con cuatro adelantos que dejaron resultados importantes y una jornada cargada de goles.
Clausura Lautaro Fagioli: cuatro partidos abrieron la segunda fecha
La segunda jornada del campeonato comenzó este miércoles con cuatro encuentros. Sanjustino, Cosmos y Gimnasia lograron triunfos contundentes, mientras que en Santo Tomé, Independiente y Colón de San Justo igualaron 2 a 2 en un partido intenso.
En Recreo, Gimnasia y Esgrima se hizo fuerte ante su gente y consiguió una victoria clara por 3 a 1 frente a Ciclón Racing. El conjunto local tuvo una actuación convincente y encontró en Emiliano Delgado a una de sus principales figuras, ya que el delantero marcó dos de los tres tantos del equipo. El restante fue obra de Juan Freyre. Para la visita descontó franco Gigena, jugador que buscó mantener a Ciclón Racing en partido, aunque finalmente Gimnasia terminó imponiendo condiciones.
En una de las canchas del predio Nery Alberto Pumpido, Cosmos también mostró contundencia. El equipo trocolor goleó 4 a 1 a Sportivo Guadalupe en un encuentro donde logró marcar diferencias y sostenerlas a lo largo de los minutos.
Diego Fornillo fue determinante para la victoria de Cosmos al convertir en dos oportunidades. Cristian Taborda y Juan Martínez completaron la cuenta para el ganador. Sportivo Guadalupe llegó al descuento a través de Leandro Ledesma, pero no pudo torcer el desarrollo de un partido que terminó con una diferencia amplia para Cosmos.
A pocos metros de allí, en la cancha contigua del predio liguista, Sanjustino también consiguió una victoria holgada. La Academia cayó 3 a 0 ante el conjunto de San Justo, que volvió a mostrar su capacidad ofensiva y se llevó tres puntos importantes para comenzar a acomodarse en el Clausura.
Lautaro Oggier abrió el camino para Sanjustino, mientras que Leandro Zabala y Agustín Jara se encargaron de completar la goleada. El 3 a 0 reflejó la superioridad del equipo visitante, que fue eficaz cada vez que tuvo sus oportunidades.
El campeón empató en Santo Tomé
En Santo Tomé se produjo uno de los partidos más atractivos de los cuatro adelantos. Independiente y Colón de San Justo terminaron igualados 2 a 2, en un encuentro donde el campeón del Apertura debió conformarse con sumar una unidad en condición de visitante.
El equipo local encontró sus goles en Marcelo Romero y Bruno Carabajal, mientras que para Colón de San Justo marcaron Maximiliano Osurak y Osvaldo Arroyo. El resultado dejó un reparto de puntos que seguramente será valorado de distinta manera por ambos protagonistas, aunque el campeón volvió a sumar en el inicio de un nuevo torneo.
Con estos cuatro partidos quedó parcialmente en marcha la segunda fecha del Clausura Lautaro Fagioli. La jornada continuará este viernes y tendrá su cierre el sábado, con una programación que volverá a poner en escena a los principales protagonistas de la máxima categoría liguista.
Este viernes, desde las 15.30, Unión recibirá a La Salle en el predio Nery Alberto Pumpido, con arbitraje de Joaquín Urbani. Por la noche, a las 21.30, Juventud Unida enfrentará a Ciclón Norte, con Carlos Céspedes como árbitro.
El sábado, desde las 16, se disputarán los restantes encuentros. Colón recibirá a Ateneo Inmaculada, con Rubén Fernández; Universidad será local ante Deportivo Nobleza, con Matías Pereyra; Newell’s Old Boys enfrentará a Las Flores II, con Ignacio Castellano; Náutico El Quillá jugará ante La Perla del Oeste en la cancha de Independiente de Santo Tomé, bajo el arbitraje de Lucas Muga; y Nacional recibirá a Deportivo Santa Rosa, con Nicolás Mottier.
La segunda fecha ya comenzó a entregar señales. Sanjustino, Cosmos y Gimnasia arrancaron con el pie derecho en estos adelantos, mientras que el campeón Colón de San Justo debió repartir puntos. El Clausura recién empieza, pero la competencia ya promete emociones fuertes.