Primera A

Clausura Lautaro Fagioli: cuatro partidos abrieron la segunda fecha

La segunda jornada del campeonato comenzó este miércoles con cuatro encuentros. Sanjustino, Cosmos y Gimnasia lograron triunfos contundentes, mientras que en Santo Tomé, Independiente y Colón de San Justo igualaron 2 a 2 en un partido intenso.