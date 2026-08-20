El fútbol de la Liga Santafesina vuelve a ponerse en marcha. La pelota comenzará a rodar nuevamente este fin de semana para darle vida al Torneo Clausura 2026 de Primera División A, un campeonato que renovará ilusiones, desafíos y objetivos en cada una de las instituciones que integran la máxima categoría.
El Clausura 2026 ya tiene nombre: Lautaro Fagioli
La máxima categoría de la Liga Santafesina pondrá en marcha este fin de semana su segundo campeonato del año. Después de la consagración de Colón de San Justo en el Apertura, todos vuelven a empezar con las mismas ilusiones. El nuevo torneo llevará el nombre de Lautaro Fagioli, en homenaje al futbolista que vistió las camisetas de Sanjustino y Colón de San Justo y que falleció el pasado 19 de junio. El acto de reconocimiento a su familia se realizará antes del clásico de la fecha 10.
Atrás quedó un Apertura que tuvo todos los condimentos y que terminó con Colón de San Justo como campeón, luego de quedarse con la gran final disputada en el estadio 15 de Abril. El equipo del Portón del Norte escribió así una nueva página de su rica historia y levantó el trofeo después de una campaña que lo tuvo como uno de los grandes protagonistas.
Pero en la Liga no hay demasiado tiempo para detenerse. El calendario obliga a mirar hacia adelante y este sábado será el momento de comenzar una nueva historia. Todos parten desde cero, con las mismas ilusiones y con la certeza de que habrá que recorrer un camino largo y exigente para alcanzar la gloria.
Y este nuevo campeonato tendrá un significado muy especial.
Un nombre que nace del fútbol y del recuerdo
Colón de San Justo y Sanjustino fueron quienes propusieron que el segundo torneo del año llevara el nombre de Lautaro Fagioli. La Casa Madre de la Liga Santafesina aceptó la iniciativa sin dudarlo y decidió que oficialmente el Clausura 2026 de Primera División A se denomine Torneo Clausura Lautaro Fagioli.
No será simplemente el nombre de una competencia. Será una manera de mantener presente la memoria de un joven futbolista que dejó una huella en el fútbol de San Justo y, fundamentalmente, en quienes compartieron con él vestuario, entrenamientos, partidos y momentos de la vida cotidiana que existe alrededor de una cancha.
Lautaro Fagioli tuvo sus primeros pasos en Sanjustino, el Matador, y posteriormente defendió los colores de Colón de San Justo, el Conquistador. Su recorrido estuvo ligado de manera directa a dos instituciones históricas del Portón del Norte, protagonistas permanentes de la Liga Santafesina.
Su partida física, ocurrida el pasado 19 de junio, generó un profundo dolor en toda la comunidad deportiva. El fútbol, que tantas veces reúne a las personas alrededor de una pelota, también sabe transformarse en un espacio para recordar, homenajear y abrazar a las familias cuando llega uno de esos momentos que nadie quisiera atravesar.
Por eso, que el Clausura lleve su nombre adquiere una dimensión que excede lo estrictamente deportivo. Cada fecha, cada partido y cada jornada del campeonato tendrá también ese recuerdo como parte de su identidad.
La Liga Santafesina informó, además, que el acto de reconocimiento ante la familia de Lautaro Fagioli se realizará previamente al encuentro correspondiente a la fecha 10, jornada en la que Sanjustino y Colón de San Justo volverán a encontrarse para disputar una nueva edición del clásico.
Será, sin dudas, un momento cargado de emoción. Dos camisetas que formaron parte de la historia futbolística de Lautaro estarán frente a frente y, antes de que la pelota comience a rodar, el fútbol de la Liga se detendrá para homenajear a quien ya no está físicamente, pero permanecerá en la memoria de todos.
Todos vuelven a empezar
Desde este fin de semana comienza otra historia. Los equipos deberán dejar atrás lo ocurrido en el Apertura y concentrarse en un nuevo desafío. Los campeones buscarán repetir, los que quedaron cerca intentarán tener revancha y aquellos que no pudieron alcanzar sus objetivos renovarán sus expectativas.
La competitividad de la Primera División A santafesina es una realidad que se observa temporada tras temporada. Cada campeonato presenta partidos intensos, equipos con buenos planteles y una lucha permanente por los puestos de privilegio. La riqueza de la competencia también está en esa posibilidad de que cada institución pueda escribir su propia historia.
Y justamente allí aparece uno de los grandes valores que tiene la Liga: la pertenencia. Clubes de barrios, ciudades y localidades de la región vuelven a encontrarse cada fin de semana alrededor de una misma pasión. Jugadores, cuerpos técnicos, dirigentes, árbitros, familias y simpatizantes forman parte de un espectáculo que se construye entre todos.
La Liga Santafesina mantendrá el horario habitual y, por lo tanto, este sábado los partidos comenzarán a las 15.30. Será nuevamente el horario que marque el inicio de una jornada cargada de fútbol, con las canchas preparadas y las ilusiones renovadas.
La pelota vuelve a rodar. El Clausura 2026 tiene su nombre, su historia y un homenaje que permanecerá durante todo el campeonato.
Será tiempo de disfrutar de una nueva competencia, de acompañar a los equipos y de entender que el fútbol también puede ser un espacio de encuentro. Que los barrios vuelvan a sentirse representados, que las familias acompañen, que las tribunas sean una fiesta y que la pasión pueda convivir siempre con el respeto.
Que cada partido sea una oportunidad para competir sanamente, para estrechar vínculos y para demostrar que la rivalidad queda dentro de la cancha. Que jugadores y cuerpos técnicos puedan ser ejemplo de amistad, cordialidad y compromiso.
Y que las páginas de Pasión Liga de El Litoral puedan reflejar, fecha tras fecha, todo lo que ocurra en cada cancha: los grandes partidos, los goles, las historias, las emociones y también esas imágenes que quedan guardadas para siempre en la memoria del fútbol santafesino.
El Clausura está a punto de comenzar. Todos vuelven a empezar. Todos tienen un sueño.
Y esta vez, además, cada pelota que ruede tendrá un nombre especial: Lautaro Fagioli.