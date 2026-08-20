Liga Santafesina de Fútbol

El Clausura 2026 ya tiene nombre: Lautaro Fagioli

La máxima categoría de la Liga Santafesina pondrá en marcha este fin de semana su segundo campeonato del año. Después de la consagración de Colón de San Justo en el Apertura, todos vuelven a empezar con las mismas ilusiones. El nuevo torneo llevará el nombre de Lautaro Fagioli, en homenaje al futbolista que vistió las camisetas de Sanjustino y Colón de San Justo y que falleció el pasado 19 de junio. El acto de reconocimiento a su familia se realizará antes del clásico de la fecha 10.