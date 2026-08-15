Torneo Apertura

Colón de San Justo, campeón: la estrella 18 tiene nombre y apellido

En una final cargada de tensión y emociones, derrotó por penales 4-2 a La Perla del Oeste, después de igualar 0-0 durante los 90 minutos, y se consagró campeón del Torneo Apertura José Luis Burtovoy. Gonzalo Chaves fue el gran héroe al contener el remate decisivo. Más de 3.000 personas disfrutaron de una fiesta impecable en el estadio 15 de Abril. La consagración tuvo una dedicatoria muy especial: todo Colón de San Justo le ofreció el título a la memoria de Lautaro Fagioli.