El fútbol volvió a entregar una de esas noches que quedan guardadas en la memoria. Colón de San Justo es el nuevo campeón del Apertura 2026 de la Liga Santafesina. En una final intensa, pareja y disputada con enorme entrega durante los noventa minutos, el conjunto de San Justo igualó 0 a 0 con La Perla del Oeste y terminó imponiéndose en la definición por penales, donde ganó 4 a 2 para desatar un festejo interminable.
Liga Santafesina de Fútbol: Colón de San Justo gritó campeón por penales
Colón de San Justo se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 tras igualar 0 a 0 ante La Perla del Oeste y quedarse con la definición desde los doce pasos por 4 a 2. El equipo dirigido por Mauricio Chiementín volvió a celebrar un título de la Liga Santafesina y alcanzó su estrella número 18, en una noche de fiesta, emoción y una multitud que acompañó la gran final disputada en el estadio 15 de Abril.
La gran final tuvo todos los condimentos que se esperan de un partido decisivo. Mucho público, expectativa, nervios, emoción y dos equipos que dejaron una muy buena imagen desde lo futbolístico y, fundamentalmente, desde la entrega. Nadie regaló nada. Cada pelota se disputó como si fuera la última y ambos protagonistas entendieron desde el primer minuto que enfrente tenían la posibilidad de quedar en la historia.
Colón de San Justo, conducido por Mauricio Chiementín, llegó a esta definición después de una gran campaña y terminó coronando el esfuerzo de todo el torneo con el premio mayor. La Perla del Oeste, por su parte, también fue un digno finalista y estuvo a la altura de las circunstancias en una noche donde las diferencias fueron mínimas.
Noventa minutos de enorme paridad
El partido fue intenso desde el comienzo. Los dos equipos buscaron hacerse protagonistas y hubo momentos en los que cada uno consiguió imponer sus condiciones. Las aproximaciones a los arcos estuvieron presentes y, aunque faltó el gol que pudiera quebrar la igualdad, el desarrollo mantuvo en vilo a una muy buena concurrencia de público.
La Perla intentó encontrar espacios para lastimar y Colónv SJ respondió con sus argumentos. El conjunto de San Justo también tuvo sus oportunidades y generó situaciones que pudieron haber cambiado el rumbo de la final. Sin embargo, la pelota no quiso entrar.
Con el correr de los minutos, la tensión aumentó. Cada ataque llevaba consigo la sensación de que podía aparecer el gol del campeonato. Pero los arqueros respondieron cuando fueron exigidos y las defensas también tuvieron una noche de concentración y sacrificio.
El 0 a 0 se mantuvo hasta el final. El empate no fue producto de la falta de actitud, sino de la paridad entre dos equipos que dejaron todo en el campo de juego. La definición debía resolverse entonces desde el punto penal.
Y allí apareció otra historia.
Desde los doce pasos, la gloria fue rojiblanca
La tanda de penales transformó la tensión en emoción pura. Cada ejecución fue seguida con un silencio cargado de nervios y, después, con el grito de las tribunas. Colón de San Justo fue más efectivo y terminó imponiéndose por 4 a 2, resultado que le permitió levantar el trofeo y consagrarse campeón del Apertura 2026.
Cuando llegó el último penal y la definición quedó sentenciada, comenzó la fiesta. Los jugadores de Colón de San Justo se abrazaron, se mezclaron las lágrimas con las sonrisas y el festejo se trasladó inmediatamente a las tribunas.
La gente de San Justo, que acompañó en gran número, pudo celebrar un nuevo campeonato. El equipo de Chiementín encontró el premio a una campaña que lo tuvo siempre entre los protagonistas y que terminó con la conquista más importante: el título.
Para Colón de San Justo no fue solamente una victoria en una final. Fue la confirmación de una historia rica dentro del fútbol liguista. Con esta conquista, el club alcanzó su estrella número 18, una cifra que refleja la enorme tradición de la institución en la Liga Santafesina.
La celebración fue completa. Los futbolistas, el cuerpo técnico, los dirigentes y los hinchas se fundieron en un mismo abrazo. El trofeo pasó de mano en mano y la noche se vistió de los colores de Colón de San Justo.
También merece un reconocimiento especial La Perla del Oeste. El equipo dejó todo en los noventa minutos, compitió de igual a igual y tuvo sus posibilidades para quedarse con la victoria. El fútbol, esta vez, decidió desde los penales y allí la fortuna y la efectividad se inclinaron para el lado de Colón.
Una final que estuvo a la altura
La definición del Apertura 2026 fue una verdadera fiesta del fútbol santafesino. La buena concurrencia de público acompañó el espectáculo y convirtió el escenario en el marco ideal para una jornada que tenía como protagonistas a dos de los mejores equipos del certamen.
La organización también se llevó una gran parte de los aplausos. Todo estuvo preparado para que la gran final tuviera el marco que merecía y, más allá del resultado deportivo, quedó la sensación de haber vivido una verdadera celebración del fútbol de la Liga Santafesina.
El Apertura 2026 encontró así a su campeón. Después de una campaña exigente, de una definición mano a mano y de una final que terminó resolviéndose desde los doce pasos, Colón de San Justo volvió a levantar un trofeo.
La noche terminó con el festejo de los campeones y con una imagen que resume todo: los jugadores de Colón abrazados, la gente celebrando y la copa en alto.
Colón de San Justo es campeón.
La estrella número 18 ya luce en su historia.
Felicitaciones, Colón de San Justo. El Apertura 2026 tiene dueño.