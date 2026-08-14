Gran final del Apertura 2026

Liga Santafesina de Fútbol: Colón de San Justo gritó campeón por penales

Colón de San Justo se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 tras igualar 0 a 0 ante La Perla del Oeste y quedarse con la definición desde los doce pasos por 4 a 2. El equipo dirigido por Mauricio Chiementín volvió a celebrar un título de la Liga Santafesina y alcanzó su estrella número 18, en una noche de fiesta, emoción y una multitud que acompañó la gran final disputada en el estadio 15 de Abril.